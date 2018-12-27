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Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт

27 декабря 2018, 03:54  •  75 • В мире
"Невидимки" США F-22 и F-35 имеют упущение инженеров в рамках использования технологии малозаметности в радиоэлектронном спектре, пишет аналитик The National Interest.
Американский эксперт Дэйв Маджумдар рассказал в своём материале аналитического издания The National Interest, что передовые стелс-истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 стали "жертвами" упущения инженеров. Этот неутешительный факт для американской авиации выяснился во время использования технологии малозаметности в радиоэлектронном спектре.

Это означает, что "невидимки" США можно отследить. Для этого понадобится низкочастотный радар, работающий в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Известно, что именно эти системы способны обнаруживать малозаметные цели.
Но тут для американских инженеров есть и радостная новость: по данным этих радаров невозможно направлять ракеты. Пока.
Но, как уверяет, Дэйв Маджумдар, в обозримом будущем технологи решат эту проблему. Усовершенствования обработки сигналов в сочетании с обладающей большой боеголовкой ракетой поставят "под удар" F-22 и F-35.

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