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Американские "кардиологи" просчитались: Жириновский выдал грозное предостережение

29 августа 2021, 17:15  •  218 • Политика
Владимир Жириновский выдал грозное предостережение. Он заметил, что американские "кардиологи" просчитались в рамках своей кампании в "сердце Азии" - в Афганистане. Эта "врачебная ошибка" может обернуться тяжёлым развитием "заболевания" - "выбросом терроризма во всю Среднюю Азию".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заметил, что Афганистан нередко называют "сердцем Азии" ввиду особого расположения этой страны на карте мира.
Если продолжать эту аналогию, случившееся в республике можно считать "инфарктом", а шаги "кардиологов" из США следует признать неудачными. Дальнейшее развитие "заболевания" угрожает не только самому Афганистану, подчеркнул политик.
Так, уже сейчас можно наблюдать усиление активности боевиков "Исламского государства"* на севере страны. Соответственно, обостряется обстановка в приграничных зонах - вблизи Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.
Таким образом, "врачебная ошибка", допущенная армией Соединённых Штатов, может спровоцировать "выброс терроризма во всю Среднюю Азию", резюмировал Жириновский.
*"Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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