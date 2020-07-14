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Американские "боевики" получат новые истребители под гиперзвуковое оружие

14 июля 2020, 23:00  •  15 • В мире
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, у которых есть возможность нести гиперзвуковое оружие. В Boeing отметили, что эти самолёты необходимы для того, чтобы американские "боевики" сработали на опережение угроз.
"ВВС США заключили с Boeing контракт на сумму около $1,2 млрд на строительство первой партии из восьми усовершенствованных истребителей F-15EX", - об этом говорится в официальном сообщении компании. В планах на будущее поставка до 144 самолётов.
Речь идёт об истребителях, способных нести гиперзвуковое оружие. Ожидается, что первые два истребителя будут созданы уже в следующем году.
Как отмечают в компании, "F-15EX является самой продвинутой версией F-15" и способен нести гораздо больше оружия, чем "любой другой истребитель в своем классе".
Вице-президент Boeing и руководитель программы F-15 Прат Кумар отметил также, что эти самолёты необходимы для того, чтобы американские "боевики" сработали на опережение угроз.
"Мы можем быстро протестировать и внедрить новые возможности на F-15EX, чтобы наши боевики опережали угрозы", - пояснил эксперт.

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