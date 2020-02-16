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Американские ПЗРК попали в руки сирийских террористов благодаря Турции - военно-дипломатический источник
16 февраля 2020, 15:09 • 114 • Политика
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК. Российский военно-дипломатический источник отметил, что до недавнего времени у боевиков не было такого оружия.
Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) попали в руки террористов в Сирии благодаря поставкам из Турции. Об этом заявил российский военно-дипломатический источник.
Он отмечает, что речь идёт об американских ПЗРК, которые находятся на вооружении турецкой армии. Раньше боевики не обладали таким оружием, однако теперь оно у них появилось и активно применяется в Идлибской зоне деэскалации. Источник подчеркнул, что это представляет сегодня "главную тревогу".
Напомним, что на этой неделе сирийские боевики сбили два вертолёта, принадлежащих ВВС Сирии. По мнению экспертов, в обоих случаях террористы применили американский ПЗРК Stinger. Данные комплексы стоят на вооружении армии Турции с 1992 года.
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