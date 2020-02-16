Американские ПЗРК попали в руки сирийских террористов благодаря Турции - военно-дипломатический источник

Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) попали в руки террористов в Сирии благодаря поставкам из Турции. Об этом заявил российский военно-дипломатический источник.

Он отмечает, что речь идёт об американских ПЗРК, которые находятся на вооружении турецкой армии. Раньше боевики не обладали таким оружием, однако теперь оно у них появилось и активно применяется в Идлибской зоне деэскалации. Источник подчеркнул, что это представляет сегодня "главную тревогу".

И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре, и тем более в Вашингтоне, теперь неизвестно, - цитирует слова источника "РИА Новости".

Напомним, что на этой неделе сирийские боевики сбили два вертолёта, принадлежащих ВВС Сирии. По мнению экспертов, в обоих случаях террористы применили американский ПЗРК Stinger. Данные комплексы стоят на вооружении армии Турции с 1992 года.