Американские ПРО снова облажались: Распредстанция Saudi Aramco попала под обстрел

Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сари заявил, что атака была совершена с помощью крылатой ракеты типа "Кудс-2". Слова Сари опубликовало агентство Reuters.

Сообщается, что пострадала распределительная станция нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Хуситы пообещали продолжить обстрелы.

"Удар был очень точным, машины скорой помощи и пожарные машины устремились к цели", - похвастал позже Сари.

По неподтвержденным данным видео было снято у завода Aramco в Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что по нему была выпущенная ракета "Кудс-2", которая повредила распределительную станцию. Главный вопрос в комментах: если это правда, то почему комплексы Patriot опять облажались? pic.twitter.com/bM32cNfSKE — Юлия Витязева (@Vityzeva) November 23, 2020

После летней атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в ООН заявили, что крылатые ракеты, устроившие "налёт" на предприятия компании Saudi Aramco, оказались иранскими. Об этом было сказано в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша. К такому выводу пришли, проанализировав фрагменты ракет, найденных на месторождениях Абкайк и Хурайс.

"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырёх атаках, были иранского происхождения", - заявили в ООН.