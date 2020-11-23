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Американские ПРО снова облажались: Распредстанция Saudi Aramco попала под обстрел
23 ноября 2020, 17:35 • 183 • Политика
Распределительная станция нефтегазовой государственной компании Saudi Aramco в городе Джидда попала под ракетный обстрел. Обстрелы обещали продолжить. Американские системы ПРО "Патриот" уберечь завод от обстрела не смогли.
Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сари заявил, что атака была совершена с помощью крылатой ракеты типа "Кудс-2". Слова Сари опубликовало агентство Reuters.
Сообщается, что пострадала распределительная станция нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Хуситы пообещали продолжить обстрелы.
"Удар был очень точным, машины скорой помощи и пожарные машины устремились к цели", - похвастал позже Сари.
После летней атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в ООН заявили, что крылатые ракеты, устроившие "налёт" на предприятия компании Saudi Aramco, оказались иранскими. Об этом было сказано в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша. К такому выводу пришли, проанализировав фрагменты ракет, найденных на месторождениях Абкайк и Хурайс.
"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырёх атаках, были иранского происхождения", - заявили в ООН.
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