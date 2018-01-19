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Американские правозащитники всеми силами увиливают от разговора с Марией Захаровой
19 января 2018, 23:39 • 132 • Политика
Представительница МИД надеется добиться с ними встречи и обстоятельно разъяснить им смысл российского закона о СМИ-иноагентах.
Комитет защиты журналистов увиливает от встреч с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Тем не менее она надеется все же провести встречу с правозащитниками для того, чтобы донести до них позицию России по закону о СМИ-иноагентах.
Захарова напомнила, что закон был принят в ответ на те репрессии, которые руководство США применило в отношении российского телеканала RT и агентства Sputnik. При этом Россия неоднократно обращалась в Комитет защиты журналистов, туда писали письма, звонили, но все оставалось без ответа.
Только сегодня правозащитники соизволили ответить. Они заявили, что нельзя просто так взять и обратиться к ним. Однако Захарова всерьез настроена добиться встречи с представителями комитета и донести позицию России по поводу закона о СМИ-иноагентах.
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