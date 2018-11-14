Американские правозащитники поймали ЦРУ на попытках разработать препарат для пыток

ЦРУ вынуждено было передать в открытый доступ доклад, где говорится, что еще несколько лет назад ведомство активно разрабатывало «сыворотку правды».

США не отказались от попыток разработать препарат, который позволял бы допрашивать людей без их воли. Американский союз защиты гражданских свобод опубликовал информацию о том, что ЦРУ еще несколько лет назад испытывало различные препараты, которые должны были стать «сывороткой правды» - то есть заставить заключенных говорить все, что у них спрашивают.

Американский союз защиты гражданских свобод – одна из самых авторитетных правозащитных организаций. Ему удалось через суд добиться предоставления доклада ЦРУ о поиска этой «сыворотки правды».

В результате, в руках правозащитников оказался доклад, подготовленный одним из медиков, работавших в ЦРУ. Перед ведомством была поставлена задача найти средство, которое заставляет допрашиваемых легче раскрывать информацию.

Было изучено много препаратов. В результате, ЦРУ остановилось на препарате мидазолам, который лучше всего подходил под заявленные цели.

ЦРУ утверждает, что прекратило работы над поиском «сыворотки правды» в 2003 году.

«Правда заключается в том, что наследием пыток ЦРУ стали покалеченные тела и травмированные души, - подчеркивается в заявлении союза. - Сегодня, когда президент открыто выступает в поддержку пыток, а на посту директора ЦРУ та, кто была глубоко вовлечена в пытки заключенных, особенно важно привлекать внимание к преступлениям прошлого», - заявили в Американском союзе защиты гражданских свобод.