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Американские правозащитники поняли, как под предлогом "борьбы с Россией" на Украине душат свободу слова

18 января 2019, 05:54  •  185 • В мире
Американские правозащитники из организации Human Rights Watch (HRW) убедились в том, что под предлогом "борьбы с Россией" на Украине на самом деле душат свободу слова, выражения мнений и распространения информации.
В минувшем году киевские власти почти задушили в стране свободу СМИ, а факты нападения на журналистов и активистов практически не расследовались. Это признали правозащитники из правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в очередном своём докладе. Документ опубликован 17 января.
Отмечается, что в 2018 году власти Украины неоднократно предпринимали попытки ограничить свободу выражения мнения, а продолжающееся насилие со стороны радикально настроенных элементов ставило под угрозу жизни представителей этнических меньшинств, активистов и журналистов.
Под предлогом необходимости борьбы с "российской агрессией" и противодействия России власти продолжали ограничивать свободу слова, выражения мысли и распространение информации. Только в октябре в 23 регионах Украины зафиксировано 201 нарушение, отмечается в докладе. Причём речь идёт как о прямых угрозах, так и о запугивании и ограничении доступа к информации.
Напомнили провозащитники и о ситуации с арестом по надуманному делу "о госизмене" главного редактора агентста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, после чего в офисе издания был проведён силовой рейд.
Так и не наказаны виновные в гибели десятков граждан при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, как и не расследовано дело о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, скончавшуюся от ожогов после того, как её облили серной кислотой.

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