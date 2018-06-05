Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне? • 256 • Аналитика







Согласно сообщению ЦАМТО, 28 мая на авиабазе «Хамат» состоялась торжественная церемония передачи самолетов вооруженным силам Ливана.





Напомним, что лёгкий турбовинтовой штурмовик A-29 «Супер Тукано», выпускающийся бразильской компанией Embraer, проектировался как учебно-тренировочный самолёт. Однако эксплуатируется и в качестве патрульного и боевого самолета поддержки войск, способного наносить штурмовые удары.



В рамках модернизации под эти задачи машина получила защиту кабины пилота кевларовой бронёй, два встроенных 12,7-мм пулемёта FN Herstal M3, пять подвесных узлов для установки 20-мм пушка на фюзеляжном узле, управляемых ракет, блоков НУР, бомб (в том числе и корректируемых).







Помимо Бразилии, самолет используется в ВВС Чили и Колумбии. Причем колумбийцы использовали его в контрпартизанских операциях. По уверениям Баготы, «Супер Тукано» совершили боевых вылетов более чем на 18000 часов, не понеся потерь.



К данным машинам несколько лет назад проявил интерес и Пентагон, намереваясь использовать А-29 в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск, прежде всего в Афганистане и в других конфликтах низкой интенсивности. Самолеты эксплуатируются совместно с компанией Sierra Nevada Corporation.



В январе минувшего года американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне и в Конгрессе США о намерении заменить новейшие и дорогие самолеты F-22 и F-35 более экономичными и дешевыми А-29. Отметим, что стоимость часа полета «Супер Тукано» обходится всего в пятьсот долларов США, в то время как для F-22 она составляет более 35 000 $.



В качестве обоснованности данного решения также указывалось успешное использование против партизан Южного Вьетнама истребителей Р-51 "Мустанг" в качестве легкого штурмовика.



Однако можно напомнить, что после того, как в распоряжении вьетнамских патриотов появились ПЗРК «Стрела», применение Р-51, а равно и «Ганшипов» АС-130, стало проблематичным. Собственно, и до этого американцы старались не использовать турбовинтовые машины в районах насыщенных ПВО противника.



Те, против кого американцы намерены использовать дешевые легкие штурмовики, в отличие от колумбийских повстанцев, имеют в своем распоряжении довольно грозные для легких винтовых штурмовиков средства ПВО, и имеют приличный опыт их применение.



Так что экономия средств — это, конечно, здорово, однако потери пусть и недорогих самолетов и, самое главное, американских пилотов, могут иметь серьезные политические последствия для Пентагона. Напомним, что гибель восемнадцати американцев во время неудачной попытки захвата генерала Айдида в Могадишо и кадры тел бойцов «Дельты» в руках ликующих толп сомалийцев заставили Вашингтон свернуть военную миссию в стране Африканского Рога.



Именно поэтому, согласно американским планам, озвученным в начале года, более уязвимые легкие штурмовики на ближневосточном ТВД будут пилотировать не американские, а иностранные пилоты.







Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн объявил, что А-29 будут проданы американским союзникам из Латинской Америки и Восточной Европы, и они будут сведены в «международные эскадрильи», укомплектованные пилотами из этих стран, которые и будут действовать в интересах американской коалиции на Ближнем Востоке.



Голдфейн в начале года сообщал, о том, что предварительные (неофициальные) переговоры с потенциальными поставщиками «пушечного (вернее, авиационного) мяса», проведены, и американская инициатива в целом поддержана. Стабильность для России: что мешает сказке стать былью?



Он, правда, оговорился, что в некоторых случаях союзники не будут выкупать легкие штурмовики, а просто поставят своих пилотов для эксплуатации машин, находящихся на балансе ВВС США.



С того момента никакой информации о продвижении в деле создания «международных эскадрилий» легких штурмовиков не появлялось.



Является ли вооружение А-29 ВВС Ливана частью этой программы, точно утверждать нельзя, однако вероятность этого довольно велика.



Особенно если учесть, что Пентагон намерен оснастить ливанские A-29 «Супер Тукано» также AGM-114 «Хеллфайр», УАБ GBU-12 и GBU-58 «Пэйвуэй-2», хотя это вооружение не было включено в базовый пакет, предусмотренный одобренной государственным департаментом США поставки Ливану в рамках программы «Иностранные военные продажи».



Известно также, что пилоты и технические специалисты ВВС Ливана прошли подготовку на базе «Муди» (штат Джорджия).



Собственно, нельзя исключать и того, что контракт, заключенный командованием ВВС США с компанией Sierra Nevada Corporation и включающий, помимо поставки 6 самолетов A-29 «Супер Тукано» для ВВС Ливана, еще и передачу запчастей, и обслуживание техники, оплачен полностью или частично Пентагоном (стоимость его составила 172,5 млн. долл).



Если американцам удастся таким образом «подписать» ВВС Ливана на действия в составе своей коалиции, это может иметь для страны весьма печальные последствия. Поскольку в последнее время объектами воздушных атак США и их союзников все чаще становятся не террористы, а бойцы шиитских формирований, действующих на стороне Дамаска, в том числе и ливанской «Хезболлы».



Участие ливанских пилотов в таких БШУ против собственных сограждан, пусть и на территории другой страны, — прямой путь к национальному расколу, конфронтации, к началу новой гражданской войны.



Можно не сомневаться, что американцы были бы просто счастливы начать уничтожение ненавистной им «Хезболлы» с развязывания братоубийственной войне в Ливане.



Стоит также заметить, что для защиты своего суверенитета и безопасности Ливану нужны не столько легкие штурмовики, сколько современные системы ПВО (в том числе и истребители), способные прекратить иностранные вторжения в воздушное пространство страны. В последних числах мая вооруженные силы Ливана получили от США еще четыре (всего было поставлено шесть) EMB-314/A-29 «Супер Тукано», легких штурмовиков, созданных на базе учебно-тренировочного самолета.Согласно сообщению ЦАМТО, 28 мая на авиабазе «Хамат» состоялась торжественная церемония передачи самолетов вооруженным силам Ливана.Напомним, что лёгкий турбовинтовой штурмовик A-29 «Супер Тукано», выпускающийся бразильской компанией Embraer, проектировался как учебно-тренировочный самолёт. Однако эксплуатируется и в качестве патрульного и боевого самолета поддержки войск, способного наносить штурмовые удары.В рамках модернизации под эти задачи машина получила защиту кабины пилота кевларовой бронёй, два встроенных 12,7-мм пулемёта FN Herstal M3, пять подвесных узлов для установки 20-мм пушка на фюзеляжном узле, управляемых ракет, блоков НУР, бомб (в том числе и корректируемых).Помимо Бразилии, самолет используется в ВВС Чили и Колумбии. Причем колумбийцы использовали его в контрпартизанских операциях. По уверениям Баготы, «Супер Тукано» совершили боевых вылетов более чем на 18000 часов, не понеся потерь.К данным машинам несколько лет назад проявил интерес и Пентагон, намереваясь использовать А-29 в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск, прежде всего в Афганистане и в других конфликтах низкой интенсивности. Самолеты эксплуатируются совместно с компанией Sierra Nevada Corporation.В январе минувшего года американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне и в Конгрессе США о намерении заменить новейшие и дорогие самолеты F-22 и F-35 более экономичными и дешевыми А-29. Отметим, что стоимость часа полета «Супер Тукано» обходится всего в пятьсот долларов США, в то время как для F-22 она составляет более 35 000 $.В качестве обоснованности данного решения также указывалось успешное использование против партизан Южного Вьетнама истребителей Р-51 "Мустанг" в качестве легкого штурмовика.Однако можно напомнить, что после того, как в распоряжении вьетнамских патриотов появились ПЗРК «Стрела», применение Р-51, а равно и «Ганшипов» АС-130, стало проблематичным. Собственно, и до этого американцы старались не использовать турбовинтовые машины в районах насыщенных ПВО противника.Те, против кого американцы намерены использовать дешевые легкие штурмовики, в отличие от колумбийских повстанцев, имеют в своем распоряжении довольно грозные для легких винтовых штурмовиков средства ПВО, и имеют приличный опыт их применение.Так что экономия средств — это, конечно, здорово, однако потери пусть и недорогих самолетов и, самое главное, американских пилотов, могут иметь серьезные политические последствия для Пентагона. Напомним, что гибель восемнадцати американцев во время неудачной попытки захвата генерала Айдида в Могадишо и кадры тел бойцов «Дельты» в руках ликующих толп сомалийцев заставили Вашингтон свернуть военную миссию в стране Африканского Рога.Именно поэтому, согласно американским планам, озвученным в начале года, более уязвимые легкие штурмовики на ближневосточном ТВД будут пилотировать не американские, а иностранные пилоты.Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн объявил, что А-29 будут проданы американским союзникам из Латинской Америки и Восточной Европы, и они будут сведены в «международные эскадрильи», укомплектованные пилотами из этих стран, которые и будут действовать в интересах американской коалиции на Ближнем Востоке.Голдфейн в начале года сообщал, о том, что предварительные (неофициальные) переговоры с потенциальными поставщиками «пушечного (вернее, авиационного) мяса», проведены, и американская инициатива в целом поддержана.Он, правда, оговорился, что в некоторых случаях союзники не будут выкупать легкие штурмовики, а просто поставят своих пилотов для эксплуатации машин, находящихся на балансе ВВС США.С того момента никакой информации о продвижении в деле создания «международных эскадрилий» легких штурмовиков не появлялось.Является ли вооружение А-29 ВВС Ливана частью этой программы, точно утверждать нельзя, однако вероятность этого довольно велика.Особенно если учесть, что Пентагон намерен оснастить ливанские A-29 «Супер Тукано» также AGM-114 «Хеллфайр», УАБ GBU-12 и GBU-58 «Пэйвуэй-2», хотя это вооружение не было включено в базовый пакет, предусмотренный одобренной государственным департаментом США поставки Ливану в рамках программы «Иностранные военные продажи».Известно также, что пилоты и технические специалисты ВВС Ливана прошли подготовку на базе «Муди» (штат Джорджия).Собственно, нельзя исключать и того, что контракт, заключенный командованием ВВС США с компанией Sierra Nevada Corporation и включающий, помимо поставки 6 самолетов A-29 «Супер Тукано» для ВВС Ливана, еще и передачу запчастей, и обслуживание техники, оплачен полностью или частично Пентагоном (стоимость его составила 172,5 млн. долл).Если американцам удастся таким образом «подписать» ВВС Ливана на действия в составе своей коалиции, это может иметь для страны весьма печальные последствия. Поскольку в последнее время объектами воздушных атак США и их союзников все чаще становятся не террористы, а бойцы шиитских формирований, действующих на стороне Дамаска, в том числе и ливанской «Хезболлы».Участие ливанских пилотов в таких БШУ против собственных сограждан, пусть и на территории другой страны, — прямой путь к национальному расколу, конфронтации, к началу новой гражданской войны.Можно не сомневаться, что американцы были бы просто счастливы начать уничтожение ненавистной им «Хезболлы» с развязывания братоубийственной войне в Ливане.Стоит также заметить, что для защиты своего суверенитета и безопасности Ливану нужны не столько легкие штурмовики, сколько современные системы ПВО (в том числе и истребители), способные прекратить иностранные вторжения в воздушное пространство страны. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 256 Источник Похожие новости Сила мягкая, а топор газовый Полсотни ракет для победы над Россией Как далеко немецкое правительство зайдёт в своей глупости. Учения НАТО Saber Strike и глас народа

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