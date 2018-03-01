Американские полицейские заплатят обиженным мусульманкам 180 тысяч долларов

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В США снявшим хиджаб мусульманкам выплатят 180 тысяч долларов.

Стало известно о том, что федеральный суд Бруклина удовлетворил иск трех женщин-мусульманок. Женщины подали в суд на полицейских, которые заставили их снять хиджаб. Инцидент случился во время фотографирования в полицейском участке.

В итоге город должен будет выплатить пострадавшим в общей сложности 180 тысяч долларов в качестве компенсации.

"Мы сделали все возможное для создания прецедента, - заявила адвокат пострадавших Тахани Абуши, ее цитируют местные телеканалы. - С одной стороны, мы показали полицейским, как надо себя вести в подобных ситуациях, с другой - защитили свободу вероисповедания".