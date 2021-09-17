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Американские пограничники предупреждают о захвате Техаса полчищами мигрантов
17 сентября 2021, 18:40 • 175 • Политика
Штат проводит спецоперацию по сдерживанию волны беженцев, которую не одобряет Вашингтон
Соединенные Штаты переживают новый миграционный кризис. Власти Техаса бьют тревогу о волне желающих пересечь границу Рио-Гранде. Об этом сообщает американский портал National Public Radio в пятницу, 17 сентября.
Отмечается, что сотрудники пограничного патруля на этой неделе зафиксировали тысячи мигрантов, в основном из Гаити.
По данным новостных агентств, накануне свыше девяти тысяч беженцев заполонили временную промежуточную зону под Международным мостом Дель Рио, поскольку пограничники не успевают обрабатывать документы у ищущих лучшей доли в Америке. Власти считают, что в ближайшие дни сюда переберутся еще тысячи человек.
Губернатор Техаса Грег Эбботт дал распоряжение Департаменту общественной безопасности штата и местной Национальной гвардии поддерживать свое присутствие в портах въезда и вокруг них, чтобы сдерживать переходы. Эббот назвал толпы людей, пытающихся пробраться в США, "пограничным кризисом".
Власти штата с марта нынешнего года проводят, как говорится в статье, "скандальную" операцию "Одинокая звезда", цель которой - разгон нелегалов с пограничных переходов, что включает в себя "заключение под стражу просителей убежища, объявление о стихийных бедствиях и строительство пограничной стены". Данная программа не зависит от федеральных усилий по пограничному контролю, а иногда и противоречит им, указывается в публикации.
За это время офицеры арестовали почти 6 тыс мигрантов, пересекающих границу США и Мексики. Также власти штата объявили в четверг, что они заключили контракт на $11 млн на строительство стены и ограждения вдоль границы между Техасом и Мексикой.
"Пограничные службы докладывают о хаосе и просят помощи. Пишут об угрозе захвата штата. Кажется (президент Джо) Байден зря поручил Камале Харрис решить мигрантскую проблему", – замечает телеграм-канал "Вести FM".
Издание опубликовало видео, в котором зафиксированы полчища беженцев под мостом Дель Рио, которые пока удерживают техасские пограничники.
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