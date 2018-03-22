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«Американские подводники к войне с русскими в Арктике не готовы»: подлодка США замерзла во льдах

22 марта 2018, 16:24  •  148 • В России

Экипаж с помощью электропил и ломов пытается высвободить гордость ВМС США из ледяной ловушки. Эти кадры уже вызвали немало ехидных реплик в соцсетях. Блогеры хихикают: «Американские подводники к войне с русскими в Арктике не готовы». Почему «Хартфорд» (вместе с атомной лодкой «Сивулф») оказался в тех широтах? И что там произошло? Обе лодки принимали участие в учениях "Iсe Exercise 2018". После пятинедельных маневров они должны были всплыть, нанести удар "Томагавками" по условному противнику и «смыться» под воду.

Судя по фото пресс-службы ВМФ США, суперсовременную подлодку пришлось выкорчевывать изо льдов по старинке - ломиком

Но что-то пошло не так. «Хартфорд» проломил лед его и застыл, готовясь к пуску ракет. Видимо, система наведения оружия дала сбой, прицеливание надолго затянулось, а корпус лодки заледенел. Субмарина оказалась в ловушке. Пришлось вызывать вертолет и вызволять лодку из ледяного плена. Факт для «морских волков» позорный. И это не первый случай, когда подлодки ВМС США оказываются в арктическом капкане.

Похоже США забыли об еще одном «тайном оружии» России – морозахФото: REUTERS

Подобное было и в 2011-м, и в 2015 годах (в тот раз льды зажали новейшую лодку "Сивулф"). У американских подводников гораздо меньше опыта в покорении Арктики, чем у наших моряков. При том еще в середине прошло века подлодка ВМС США первой пыталась подобраться к «макушке» земного шара. Наша лодка появилась в тех же широтах три года спустя. А затем наши подводники прочно захватили лидерство в Арктике. И не только великолепно овладели искусством быстро всплыть в полынье или проломить нетолстый лед, прицелиться, пальнуть учебной ракетой по камчатскому полигону и скрыться под водой. Наши подводники первыми в мире научились стрелять из-подо льда. Кстати, до сигналов SOS от российских лодок, оказавшихся в сложных ледовых условиях, дело не доходило.

Цель вояжей американских подводников в Арктику понятна: США обспокоены возращением России в этот богатый на полезные ископаемые регион. Пентагон недавно прямо пожаловался Трампу: русские опережают нас.

Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, отрабатывая "нападение на Россию".

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