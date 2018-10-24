Американские пенсии в российских руках: Зачем Штаты вкладываются в госдолг РФ?

Убить американскую экономику может не только Китай, начав продавать облигации госдолга США, Россия тоже потенциально способна вернуть Штаты во времена Великой депрессии

Автор:

Фоменко Виктория

Неожиданный факт выяснили обозреватели американского агентства Bloomberg и их российские коллеги из РБК. Оказалось, что пенсии миллионов американцев напрямую зависят от благополучия российской экономики и свободного доступа Москвы к международным финансовым площадкам. Дело в том, что крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS) держит 1,1 миллиарда долларов своих средств в российских долговых облигациях.

CalPERS обслуживает два миллиона пенсионеров; конкретно российские обязательства, по заявлению представителей организации, используются для обеспечения пенсий калифорнийских пожарных и полицейских — наиболее престижных массовых профессий в США.

Шокирующая бухгалтерия

Согласно июньской отчетности фонда, 430 миллионов долларов CalPERS вложено в российские облигации федерального займа и около 30 миллионов — в еврооблигации. Кроме того, фонд владеет акциями российских компаний, в том числе «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Роснефти», Сбербанка, ВТБ и «Сургутнефтегаза». Общая сумма вложений в них составляет 872 миллиона долларов. Самое интересное, что 658 миллионов приходятся на акции компаний, которые сидят под секторальными санкциями, а потому вообще не должны находиться в собственности американских юрлиц.

Проанализировав отчетность других крупных пенсионных фондов США, эксперты обнаружили российские ценные бумаги в активах и второго по величине пенсионного фонда Америки — California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, а также пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System).

В целом же сумма вложений американских фондов в российские ценные бумаги оказалась равной полутора миллиардам долларов.

Что же происходит? Зачем крупнейшие пенсионные фонды США, вопреки официальной риторике, вкладываются в российский госдолг, и более того — прямо нарушают санкционное законодательство?

Наперегонки с банкротством

Ответ прост. Политика политикой, а необходимость выживать и по мере возможности получать прибыль никто не отменял.

США имеют довольно привлекательную пенсионную систему. Величина замещения пенсией зарплаты составляет 40%, необходимый стаж для получения минималки — всего 13 лет. Выходить на покой женщины могут с 65, а мужчины — с 67 лет. Впрочем, завершить трудовой путь можно и раньше, особенно если есть пенсия от негосударственного фонда.