Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Главная / Политика

Американские организации требуют от Байдена поговорить с Путиным

31 марта 2021, 10:45  •  290 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Поведение главы США вызывает недовольство общества
После хамских высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес нашего президента Владимира Путина насторожился весь мир. Некоторые даже не исключают развязывание глобального конфликта в ближайшем будущем. В Америке тоже далеко не все разделяют позицию Байдена. Так, десятки организаций обратились к нему с требованием запустить нормальный диалог с российскими властями.
Коллективное письмо-обращение к главе Белого дома подписали 27 американских организаций. В своем послании они выразили беспокойство по поводу эскалации давнего противостояния между Россией и Соединенными Штатами.
В опубликованном изданием Hill документе крупные деятели призвали американское государство не забывать, что Москва и Вашингтон владеют более 90% ядерного оружия. Конфликт между этими двумя странами может обернуться катастрофой. Такое развитие событий никому не принесет ничего хорошего.
Байдену также припомнили его февральское обещание, согласно которому Вашингтон в своей внешнеполитической деятельности будет опираться на законы дипломатии, отмечает телеканал "360".
Организации считают крайне необходимым диалог Байдена с Путиным и призывают главу Белого дома не тянуть с подготовкой такой встречи.
Впрочем, пока высказывания официальных властей США продолжают беспокоить Россию. Недавно в нашем МИД встревожились из-за слов Байдена о выводе американских войск из Афганистана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



290
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 06:10
Компактно и без лишней бюрократии: В России уволены больше 30 тысяч чиновников
31 марта 2021, 00:40
США не могут смириться с фактами: Экс-глава Госдепа обвинил ВОЗ в дезинформации по COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 00:40
Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией, — депутат Рады
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
24 марта 2021, 18:20
Заложило уши? Самолет-шпион США не смог провести разведку под Мурманском
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.