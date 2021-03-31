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Американские организации требуют от Байдена поговорить с Путиным
31 марта 2021, 10:45 • 290 • Политика
Поведение главы США вызывает недовольство общества
После хамских высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес нашего президента Владимира Путина насторожился весь мир. Некоторые даже не исключают развязывание глобального конфликта в ближайшем будущем. В Америке тоже далеко не все разделяют позицию Байдена. Так, десятки организаций обратились к нему с требованием запустить нормальный диалог с российскими властями.
Коллективное письмо-обращение к главе Белого дома подписали 27 американских организаций. В своем послании они выразили беспокойство по поводу эскалации давнего противостояния между Россией и Соединенными Штатами.
В опубликованном изданием Hill документе крупные деятели призвали американское государство не забывать, что Москва и Вашингтон владеют более 90% ядерного оружия. Конфликт между этими двумя странами может обернуться катастрофой. Такое развитие событий никому не принесет ничего хорошего.
Байдену также припомнили его февральское обещание, согласно которому Вашингтон в своей внешнеполитической деятельности будет опираться на законы дипломатии, отмечает телеканал "360".
Организации считают крайне необходимым диалог Байдена с Путиным и призывают главу Белого дома не тянуть с подготовкой такой встречи.
Впрочем, пока высказывания официальных властей США продолжают беспокоить Россию. Недавно в нашем МИД встревожились из-за слов Байдена о выводе американских войск из Афганистана.
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