Американские нефтяники просят пощады • 214 • Аналитика © REUTERS / Angus Mordant Лидеры американской "сланцевой революции" запросили о пощаде: они не ждут спасения от ОПЕК или результатов переговоров президента Трампа с Владимиром Путиным и даже не надеются на то, что их спасет печатный станок американской Федеральной резервной системы. Техасцы взяли инициативу в свои руки и требуют от местных властей сделать ровно то, чего уже давно хотели добиться Россия и Саудовская Аравия: от техасского государственного агентства, регулирующего нефтедобычу, требуют ввести квоты на добычу нефти, обеспечив тем самым радикальное сокращение добычи и фактическую смерть той самой "сланцевой революции", которая так долго была базой американской мечты по доминированию на энергетических рынках планеты. Запрос руководителей крупнейших сланцевых нефтедобытчиков оформлен официальным образом — его копия оказалась в распоряжении американского агентства деловой информации Bloomberg. "Pioneer Natural Resources Co. и Parsley Energy Inc. PE отправили в понедельник письмо с просьбой, чтобы комиссия по регулированию нефтяного рынка провела слушания по вопросу об ограничении добычи нефти, чего государство не делало с 1970-х годов. Оба подписанта являются одними из крупнейших добытчиков нефти в бассейне Permian в Техасе и Нью-Мексико", сообщает The Wall Street Journal. Реакция техасского агентства по регулированию нефтедобычи, которое в силу исторических причин называется "Техасская железнодорожная комиссия" (The Railroad Commission of Texas), пока не сформулирована в официальном виде, но слушания по поводу этого запроса в любом случае провести придется. Как минимум будет интересно посмотреть на аргументацию компаний, которые будут требовать, чтобы добыча в Техасе была срочно урезана до того или даже независимо от того, готовы ли Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+, а также Россия присоединиться к сокращению добычи. Мы уже писали о том, что один из членов техасской комиссии по регулированию нефтедобычи заявил о будущей встрече с представителями ОПЕК и даже обозначил предварительные параметры координации, которые он готов предложить. "Райан Ситтон, который, видимо, и будет выступать в роли американского переговорщика, обозначил через агентство деловой информации Bloomberg стартовую переговорную позицию наших заокеанских партнеров: "Теоретически Техас может сократить добычу на десять процентов, и если Саудовская Аравия готова сократить добычу на десять процентов по сравнению с допандемическим уровнем, а Россия готова сделать то же самое, это вернет рынок к докризисному уровню (и лишь к некоторому переизбытку нефти)". Уже тогда в медиасфере активно обсуждалась информация о том, что сам факт переговоров с ОПЕК является результатом требований со стороны самих сланцевых добытчиков. Привлечение к переговорному процессу именно техасского регулирующего агентства связано с тем, что у него есть права по ограничению добычи в главном американском сланцевом бассейне Permian. Да и с политической точки зрения переговорщикам из Техаса гораздо легче работать на международном уровне, в то время как вашингтонским чиновникам из администрации Трампа нужно усиленно делать вид, что все идет по плану, ничего такого страшного не произошло и вообще США — энергетический гегемон, который ни о чем и ни с кем договариваться не будет. У американских сланцевиков другая позиция, и если до этого речь шла о поисках каких-то способов международной координации сокращения добычи, то сейчас встает ребром вопрос о том, чтобы Техас не договаривался с ОПЕК (или ОПЕК + Россия), а сам занял место ОПЕК в смысле главного игрока нефтяного рынка, жертвующего собственной добычей во имя роста цен на нефть. Стоит особо отметить, что размах сокращения добычи, который предлагается лидерами сланцевиков, превосходит даже самые смелые предложения, которые озвучивались до этого. The Wall Street Journal уточняет, что сами добытчики находятся под давлением со стороны своих покупателей: "Шеффилд (директор Pioneer Natural Resources. — Прим. ред.) заявил, что несколько компаний, которые покупают нефть Pioneer, позвонили поздно вечером в пятницу, чтобы попросить компанию сократить добычу. "Послание было таким: всем нужно замедлить и сократить добычу. И все должны прекратить запускать скважины", — сказал Шеффилд. "Это связано прежде всего с тем, что нефтепереработчики сокращают свою работу и им больше не нужна нефть". Он сказал, что порекомендует государству сократить добычу нефти на 20 процентов, пока спрос не восстановится, хотя этого может быть недостаточно". Абсолютно очевидно, что даже 20-процентного сокращения сланцевой добычи будет совершенно недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение в условиях мировой эпидемии и карантинных мер, которые резко снижают экономическую активность на планете. Но в данном случае руководитель американской нефтяной компании ориентируется на будущее, а не на настоящее. Если техасские компании (а именно в Техасе добывается большая часть сланцевой нефти) резко сократят добычу, то после возвращения хоть сколь-нибудь нормальной экономической деятельности на глобальном уровне цены на нефть могут легко, хотя и не очень быстро, вырасти до уровня, на котором самые эффективные из техасских нефтедобытчиков смогут зарабатывать деньги. Показательно, что, по данным финансовых СМИ, представители двух американских энергетических гигантов — Exxon Mobil и Chevron — выступили против любых регуляторных мер по принуждению к сокращению добычи. Очень вероятное объяснение заключается в том, что они (как, возможно, и их коллеги по ОПЕК) хотели бы для начала увидеть массовые дефолты, банкротства и ликвидации всей или большей части плеяды сланцевых компаний, которые много лет заливали рынок нефтью, добывавшейся в убыток и в кредит. Впрочем, даже те, кто сейчас против резких сокращений добычи, установленных государственным регулятором, могут поменять свое мнение по мере снижения цен. Как отмечает Bloomberg, "oдин уголок американского рынка нефти уже видел отрицательные цены", указывая на то, что один из сортов нефти, который добывается в Вайоминге, уже сталкивается с отрицательной ценой в 19 центов за баррель, то есть добытчик должен и доплатить за то, чтобы нефть у него забрал покупатель. Конечно, пока это экстремальный случай и изолированный инцидент, но если текущие тренды на рынке продолжатся, а карантинные меры с сопутствующим падением спроса будут продлены, то сравнительно скоро ценовая конъюнктура предоставит сторонникам одностороннего сокращения добычи в США (а также сторонникам быстрого налаживания сотрудничества с ОПЕК и Россией) очень веские финансовые аргументы. Чем ниже будет цена, тем больше шансов на то, что США в той или иной форме, в рамках формальных и неформальных договоренностей, присоединятся к новому режиму регулирования добычи и цен на нефть, и даже есть определенный шанс, что американские добытчики этот режим организуют самостоятельно.





