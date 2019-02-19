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Американские наёмники ЧВК Kroeker Partners были задержаны на Гаити - источник

19 февраля 2019, 08:39  •  140 • В мире
Источник опубликовал информацию и фотографии с задержания неизвестной очень хорошо вооруженной группы людей, преимущественно граждан США на Гаити. Один из них оказался операционным директором ЧВК "Kroeker Partners".
По информации источника, известного в Сети colonelcassad, в столице Гаити Порт-о-Пренсе местная полиция задержала группу лиц: 7 иностранцев и одного местного, которые были с автоматическим оружием, спецсредствами и спутниковыми телефонами.
Сolonelcassad предложил ознакомиться с материалом любителей вбросов про "русских наемников в Венесуэле".
Источник пишет, что данных лиц связывают с ЧВК "Kroeker Partners". Один из задержанных по имени Кент Крокер — является ее операционным директором. Известно, что трое из задержанных — граждане США, один — серб. О гражданстве других задержанных — пока нет информации. Кент Крокер проводил военные, авиационные, охранные операции и обучение по всей Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, странах Персидского залива . Если рассматривать его "рабочую неографию" то это, Ирак, Кувейт, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ.
Как пишет Сolonelcassad: "Вполне резонно, что возникли предположения, что так может, к примеру, выглядеть команда "неизвестных снайперов", появление которых столь часто происходит во время массовых протестов в различных регионах мира. По другой версии, их могли нанять для охраны американских официальных лиц или сотрудников ООН".
Источник также отмечает, что если бы "пресловутый Уткин заехал на Гаити, страшно представить накал Shit-шторма".

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