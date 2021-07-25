Американские научные центры на территории бывшего СССР ставят смертельные эксперименты на живых людях

Китайцы требуют от ВОЗ проверить американские биолаборатории за рубежом – уж не выращивают ли в них новый смертельный вирус покруче ковида? Возможно, ещё как выращивают, причём под самым носом у нас с вами, в бывших советских республиках. Полсотни лабораторий и сотни, если не тысячи, подопытных трупов.

Свежая новость из Харькова пришла 21 июля – 90 человек попали в больницу с острым отравлением. Двое суток спустя, после того как люди начали умирать (на момент написания материала известно о четверых умерших, ещё 15 – в критическом состоянии), мэрия затребовала у Харьковского областного лабораторного центра результаты эпидрасследования. Там сообщили – вроде бы дело в несвежем суши. Однако, как следовало из официального заключения, «источник инфекции не установлен». Позвольте, но как же так? Между тем тела умерших харьковчан зачем-то отвезли в соседнюю Мерефу и не выдают родственникам. Туда же отправили с полсотни «отравленных». Мерефа, чтобы вы понимали, небольшой городок и отнюдь не центр украинской медицины. Но в Мерефе несколько лет назад построили депозитарий для исследования и хранения особо опасных патогенов животных и болезнетворных микроорганизмов. Финансировало строительство министерство обороны США, строили тоже американцы – компания Black & Veatch Special Project Corporation. Поначалу на работу в депозитарий набирали местных жителей – уборщицами и прочей технической обслугой. Но примерно три года назад всех местных уволили, а их рабочие места заняли завезённые из США специалисты в штатском.

Американцы на Украине умирают от чёрной оспы

Всего на Украине за последние семь лет построили 15 американских эпидемиологических центров – это данные депутата Рады от ОПЗЖ Рената Кузьмина (он по заданию фракции два года проводил собственное расследование, выясняя, чем занимаются американские бактериологи на Украине). За это время страна пережила две эпидемии кори (в конце 2017-го и в 2018–2019 годах) – как нынче выясняется, неслучайные и, можно сказать, рукотворные. О том, откуда взялись вирусы кори, лучше прочих была осведомлена и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, американская гражданка, которую на Украине прозвали Доктор Смерть. Из американских лабораторий во Львове и Киеве! Кстати, во Львове этих лабораторий теперь целых три. И вот курьёз – жертвами опытов американцев становятся не только украинцы (корью заразились 25 тыс. человек, а умерли – 1,5 тыс.), но и сами американцы! В прошлом году, в конце сентября, херсонская полиция сообщила о гибели восьми офицеров из США, прибывших тренировать украинских спецназовцев. В Олешковском райотделе полиции уточнили, что американцы якобы погибли от взрыва снаряда. Несчастный случай! На следующий день МВД Украины эту информацию опровергло: никаких взрывов на полигоне не было. Между тем восемь трупов в закрытых гробах перевезли из Херсона в Киев. Как удалось выяснить Кузьмину, эти погибшие и в самом деле умерли не от ран. Американцы приехали инспектировать секретную лабораторию (о которой «Наша Версия» сообщила ещё в 2015 году), но умудрились заразиться там чёрной оспой – вместе с двумя десятками сотрудников, которые скорее всего тоже умерли. В общем, разразился скандал. Второй раз за последние семь лет местные депутаты обвинили государственную санитарно-эпидемиологическую службу Херсонской области в сокрытии информации. И херсонские эпидемиологи «раскололись»: американцы действительно тайно построили в городской черте секретную военную лабораторию, занимающуюся изучением особо опасных инфекций, которые могут использоваться при создании биологического оружия. Строительство началось ещё при Викторе Ющенко, в 2005 году, а закончилось уже после майдана, в 2015-м.

Депутатское расследование Кузьмина поражает. Оказывается, «осваивать» Украину американские эпидемиологи начали ещё в 90-х. «Украина тогда пережила страшную эпидемию дифтерии, – вспоминала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета профессор Ольга Голубовская. – Тогда впервые в истории было зафиксировано, что в огромном количестве болеют взрослые люди. В отделении мы впервые видели такие клинические формы, которые очень редко встречаются, они даже не были описаны в литературе». Но дифтерия, корь и чёрная оспа – это, как теперь выясняется, цветочки.

Коронавирус, пять лет назад

В январе 2016 года на Украине и в соседних регионах России произошла вспышка гриппа – скончались, как тогда сообщала пресса, «несколько сотен человек». Значительное число умерших приходилось на Харьковскую область и соседние с ней Донецкую и Луганскую Народные Республики. «Разведка ДНР получила данные о проведении исследовательских работ на территории закрытой лаборатории в посёлке Шелкостанция, в 30 километрах от Харькова, с привлечением американских военных специалистов, – сообщил тогда пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. – По нашим данным, утечка штаммов смертельного калифорнийского гриппа произошла именно оттуда». Галина Запорожцева, полковник украинской милиции в отставке, а ныне глава общественной организации «Союз матерей Украины», тогда же (пять лет назад!) объявила, что «факт существования на Украине закрытых биолабораторий США подтверждается документально». «Они имеют статус военных объектов, к ним допуск закрыт полностью, они засекречены. Чем там занимаются – никто не знает. Количество смертей от непонятного гриппа, который заканчивается осложнениями в виде воспаления лёгких, растёт». Порядка 13 тыс. американских учёных в зарубежных военных лабораториях заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц, устойчивых к вакцинам, сообщили на прошедшей недавно в Бишкеке конференции «Санитарные станции» Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве». Особенно обстоятельным было выступление казахстанского делегата Айнура Курманова. В Нур-Султане, как выясняется, тщательно документируют и изучают деятельность американских лабораторий в странах СНГ и приходят к следующим выводам: «Усилия американских военных биологов и казахстанских учёных и специалистов, которые фактически мобилизованы для работы в американской военной промышленности, направлены на доработку уже достигнутых ранее результатов с целью создания боевых веществ и способов их доставки через заражённых животных из местной фауны на территорию противника». А ещё украинские эпидемии кори странным образом совпали по срокам с эпидемиями кори в Узбекистане, в Самаркандской области. Что, наверное, и не удивительно – в Узбекистане на сегодня действует 10 «закрытых» американских эпидемиологических центров.

Коронаверблюды за полмиллиарда долларов

Выясняются любопытные вещи: оказывается, Пентагон в бывших советских республиках Средней Азии с 2007 года проводит эксперименты в рамках исследовательской программы «Риск передачи вирусов от верблюда к человеку». Программа уже не секретная, недавно о ней сообщали на портале «Эхо Казахстана». Курирует её американская организация DTRA (Агентство по снижению угроз обороне), подведомственная министерству обороны США (United States Department of Defense). Вместе с заокеанскими экспериментаторами верблюдами – переносчиками вирусов, смертельно опасных для человека, – занимаются казахстанский НИИ проблем биологической безопасности, Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Ате и Институт проблем биологической безопасности Таджикистана. Координаторы исследований – Калифорнийский университет в Дейвисе (США), Военно-морской медицинский исследовательский центр США и Медицинская школа Дюка-Нуса из Сингапура. Бюджет исследований – 0,5 млрд долларов в год. Вот это верблюды! Но такие деньжищи, похоже, тратятся целенаправленно – в ходе исследований выяснилось, что коронавирус рекомбинировался (рекомбинация – перераспределение генетического материала, ДНК и РНК) с другими вирусами и в результате появились новые виды инфекций, на которые не действуют вакцины против COVID-19. Другими словами, сегодня американцы в странах Средней Азии занимаются тем, что исследуют новые штаммы вирусов, против которых могут быть бессильны имеющиеся вакцины! И где тут «китайский след»?! Понятно теперь, чего ради китайцам вздумалось получить заключение ВОЗ – чтобы получить официальное подтверждение того, что, в общем-то, никто уже особо и не скрывает. И подать в суд.

Кстати, раз уж заговорили о верблюдах. Координирующим центром по исследованию патогенов верблюдов выступает американский Национальный центр биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information), завязанный на Пентагон и занимающийся не только разработками биологического оружия, но и, казалось бы, такой непрофильной темой, как изучение социальных протестов. Этот центр практически полностью контролирует деятельность Центральной референс-лаборатории в Алма-Ате и НИИ проблем биологической безопасности Казахстана и не допускает туда не только специалистов из Казахстана, но даже экспертов ВОЗ!

Америка под украинской личиной

Вообще, это поразительно: вокруг России у американцев сосредоточено порядка пяти десятков биолабораторий. Ещё столько же – в приграничных районах Китая. Не поверите, но они есть даже во Вьетнаме, пролившем столько крови в войне с американцами. При этом ни у России, ни у Китая аналогичных исследовательских центров за рубежом не выявлялось. Недавно секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что в военных лабораториях США вблизи границ России и КНР разрабатывается биологическое оружие (патогенные вирусы – это оно и есть). «Власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – указал Патрушев. Отчасти это именно так. К примеру, наличие таких объектов в Молдавии Вашингтон признал лишь минувшей весной, хотя действовали они (их как минимум пять) с 2003 года – в рамках программы минобороны США «по наблюдению за биологической безопасностью». А власти, выходит, об этом не знали? Сегодня в Молдавии, по признанию американцев, действуют не только исследовательские лаборатории, но и хранилища патогенных микроорганизмов, представляющих смертельную угрозу. Их официальный бюджет – 4 млн долларов в год. Молдавская пресса уже год бьёт в набат – «лаборатории имеют двойное назначение и под предлогом борьбы с биологическим терроризмом проводят опыты в сфере устойчивости микроорганизмов ко всем видам антибиотиков, а также в области селекции «штаммов-химер», которые подрывают иммунитет человека.

Что примечательно – в Молдавии американцы до последнего времени действовали под украинской «крышей». В 2003 году Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) в статусе межправительственной международной организации заключил соглашения с Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Узбекистаном о проведении научных исследований в рамках изучения патогенности (способности вызывать болезнь) вирусов. То, что УНТЦ подконтролен Пентагону, не афишировалось. В итоге украинский центр обзавёлся связями со 180 партнёрскими компаниями в странах СНГ. УНТЦ щедро раздавал им гранты, порядка 300 млн долларов в год, что для не слишком зажиточной Украины было, в общем-то, нехарактерно. Молдавские парламентарии, соблазнившись такими деньжищами, приняли закон № 531 о «партнёрском допуске» УНТЦ к работе в республике. Ничуть не подозревая о том, кто на самом деле управляет УНТЦ. И вот в прошлом году, когда вдруг выяснилось, что под сенью УНТЦ ведутся эксперименты со смертельно опасными штаммами и выращиваются вирусы, против которых нет вакцин, – причём под американским контролем, – оказалось, что официальный Кишинёв не имеет возможности регулировать деятельность подведомственных УНТЦ лабораторий на территории Молдавии. Одновременно власти республики обязаны (!) предоставлять УНТЦ любую интересующую центр информацию, «а также обеспечивать сотрудникам центра доступ для ревизии и контроля проектов на территории Молдавии». «При этом в правовом плане, – сообщает молдавский политик Ренато Усатый, – молдавские власти, а также граждане и местные организации практически лишены права инициировать судебные дела и предъявлять какие-либо юридические претензии в адрес УНТЦ и его персонала». Фактически правительство Молдавии выступает гарантом неприкосновенности УНТЦ.

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