Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"

Политолог Владимир Брутер отметил, что военные корабли США, в очередной раз проплыв через Тайваньский пролив, хотели продемонстрировать союзникам и потенциальным противникам гегемонию и силу. Своими действиями американцы показали своеобразный пример украинским "подхрюкивателям", как, по их мнению, нужно вести себя в чужом проливе.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив и отметил, что Пекин обязательно ответит на действия Соединенных Штатов, однако, скорее всего, ограничится соответствующим заявлением, всячески стараясь не допустить открытой конфронтации, особенно после недавних переговоров по торговым вопросам, пошедших не совсем удачно.

Отправив свои военные корабли в Тайваньский пролив, США, по мнению эксперта, хотели продемонстрировать свою гегемонию и силу. "США дают возможность своим союзникам и противникам убедиться в том, что "они это могут", а их потенциальные противники – нет", - пояснил Брутер в беседе с корреспондентом Nation News. Своими действиями американцы показали своеобразный пример украинским "подхрюкивателям", как нужно вести себя в чужом проливе.

Дональд Трамп в предверии новых президентских выборов будет стараться показать "воинственность", уверен политолог. "Они считают, что это – единственный остающийся у них козырь, который может помочь им выиграть на выборах", – подытожил собеседник издания.

Напомним, 25 февраля ракетный эсминец Stethem и сухогруз Cesar Chavez ВМС США прошли через Тайваньский пролив, свидетельствуя, по словам представителей Тихоокеанского флота США, об "открытости и свободе в Тихоокеанском регионе". Ранее, 24 января, два еще два американских корабля прошли через этот же пролив. Аналогичные проходы Соединенные Штаты совершали в июле, октябре и ноябре прошлого года. Пекин очень обеспокоен подобным поведением американцев, поскольку считает Тайвань частью территории КНР.