Американские морпехи учатся воевать с «генералом Морозом»

Американские морпехи занялись учениями в непривычных для себя условиях холодного климата. В СМИ считают, что это похоже на подготовку к войне, а в роли наиболее вероятных противников выступают Россия, Китай или КНДР. В любом случае, плацдармом для учений выбраны холодные горы Сьерра Невада.

Сами морские пехотинцы признают: после подготовки к боевым действиям в климатических условиях стран Ближнего Востока и Центральной Азии новые учения даются им непросто. Командование считает, что американские военные пока не готовы к ведению реальных боевых действий в подобных условиях.

Как передают RT со ссылкой на экспертное мнение, это не первый случай, когда США вместе с другими военными подразделениями из других стран НАТО проводят учения в северных регионах, готовясь к встрече с потенциальным противником в экстремальных для них погодных условиях. Так, в 2018 году Минобороны Норвегии разрешило США увеличить контингент американских морских пехотинцев в стране до 700 человек, продлить их ротационное присутствие на пять лет и расширить географию их размещения на север. Дислоцироваться они будут в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Подобный шаг был сделан в рамках так называемой единой европейской стратегии сдерживания России, принятой странами НАТО.