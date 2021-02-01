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Американские копы зовут русский ОМОН в США: Они восхищены работой спецназа с "навальнятами"
01 февраля 2021, 09:35 • 87 • Политика
Американские копы обратились к русским полицейским через крупнейшее полицейское сообщество в Telegram, восхитившись работой спецназа с "навальнятами". Автор канала предположил, что было бы неплохо, если бы русский ОМОН присутствовал на следующих протестах Black Lives Matter.
В аккаунте Police frequency появилось видео с сегодняшних несанкционированных протестных митингов, на котором русский ОМОН технично и аккуратно обезоруживает активиста, кинувшегося на правоохранителей с дубинкой.
"Отличная работа русской полиции", - отмечает автор канала.
Он продолжает размышлять: интересно, могли бы США заключить сделку с Россией и привлечь русских полицейских для охраны порядка на следующих акциях протестов Black Lives Matter.
31 января в ряде городов России прошли незаконные мероприятия. Участники несанкционированных акций вышли на улицы, чтобы якобы поддержать находящегося под арестом блогера Алексея Навального. Ранее власти многократно предупреждали, что организация и участие в таких протестах, а также неповиновение правоохранителям и насилие в их адрес чревато наступлением административной и уголовной ответственности.
За несколько часов, пока продолжалась демонстрация, было зафиксировано несколько провокаций. Люди нападали на росгвардейцев и бойцов ОМОНа.
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