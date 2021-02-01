Американские копы зовут русский ОМОН в США: Они восхищены работой спецназа с "навальнятами"

В аккаунте Police frequency появилось видео с сегодняшних несанкционированных протестных митингов, на котором русский ОМОН технично и аккуратно обезоруживает активиста, кинувшегося на правоохранителей с дубинкой.

"Отличная работа русской полиции", - отмечает автор канала.

Он продолжает размышлять: интересно, могли бы США заключить сделку с Россией и привлечь русских полицейских для охраны порядка на следующих акциях протестов Black Lives Matter.

31 января в ряде городов России прошли незаконные мероприятия. Участники несанкционированных акций вышли на улицы, чтобы якобы поддержать находящегося под арестом блогера Алексея Навального. Ранее власти многократно предупреждали, что организация и участие в таких протестах, а также неповиновение правоохранителям и насилие в их адрес чревато наступлением административной и уголовной ответственности.

За несколько часов, пока продолжалась демонстрация, было зафиксировано несколько провокаций. Люди нападали на росгвардейцев и бойцов ОМОНа.