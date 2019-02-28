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Американские конгрессмены предложили постоянно "жалобить" Россию Немцовым: "Во время любых контактов с правительством"

28 февраля 2019, 10:24  •  6 • Политика
В Конгрессе призвали правительство США "во время любых контактов с правительством Российской Федерации" "жалобить" власти РФ на предмет убийства Немцова.
В обе палаты Конгресса США поступила резолюция, в которой есть обращение к администрации президента с призывом выяснить детали гибели российского оппозиционера Бориса Немцова. Далее предлагается ввести санкции против тех, кто причастен к его убийству.
Инициативу выдвинули демократ Элиот Энгел и республиканец Марко Рубио. В тексте, без выяснения деталей гибели, уже осуждены российские власти, которые якобы скрывают детали резонансного убийства.
Также обе палаты призвали и Россию "провести независимое международное расследование" убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и ПАСЕ.
Разведке США сенаторы тоже хотят дать "задание" выяснить обстоятельства убийства. При этом члены Конгресса призвали правительство США "во время любых контактов с правительством Российской Федерации поднимать вопрос убийства и "жалобить" Россию".
Стоит отметить, что резолюции палат Конгресса не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Борис Немцов был убит из огнестрельного оружия в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
Следственный комитет определил исполнителей только "заказа".

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