Американские IT-гиганты против Евросоюза

Цукерберг грозит вывести Facebook и Instagram из Европы

Попытки брюссельских чиновников писать законы для Европы показывают, что у чиновников закружились головы. Производитель красивых слов о защите прав и свобод европейцев Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, недавно разродилась настоящей «поэмой», посвященной декларации цифровых прав европейцев в эпоху, когда «цифра» стала стремительно растущим сегментом мирового рынка товаров и услуг и принципиально новой основой информационного бизнеса.

Если коротко, по подсчётам Вестагер, «помимо национальных правительств и членов Европейского парламента, 82 процента людей во всех 27 государствах-членах ЕС говорят, что они хотят, чтобы Европейская комиссия определила и поддержала общие рамки цифровых прав и принципов». Вестагер не уточнила, как она это подсчитала, но выразила полную готовность определить «общие рамки», перечислив шесть принципов: 1) «технологии должны иметь достойную цель: служить нам, людям, которые находятся в центре цифрового перехода»; 2) «ключевое значение имеет социальная солидарность»; 3) «технологии искусственного интеллекта не должны предопределять решения людей»; 4) «мы должны предпринимать усилия по защите наших демократий посредством мер по защите свободы выражения мнений или норм против дезинформации»; 5) «каждый должен иметь доступ к цифровым технологиям, продуктам и услугам, защищенным от кибератак и предназначенным для защиты конфиденциальности пользователей»; 6) «мы должны обеспечить пользователям доступ к информации о воздействии технологии на окружающую среду».

Если из этих речей госпожи Вестагер изъять общие, ни к чему не обязывающие слова, то станет видна пустота декларации, с помощью которой в Брюсселе пытаются внушить, что Евросоюз в состоянии управлять цифровыми коммуникациями, отобрав прерогативы управления у американских цифровых гигантов.

Масштабы американских IT-гигантов надо хотя бы немного представлять. Например, в Amazon (крупнейшая в мире компания, работающая на рынках платформ электронной коммерции) занято 1,6 миллиона человек. Число европейских посетителей торговых площадок Amazon в прошлом году перевалило за миллиард в месяц. Третья из крупнейших компаний в мире (после американской Walmart и китайской электроэнергетической State Grid) с выручкой в 386,064 миллиарда долларов (2021 год) активно и успешно занимается лоббизмом на любом континенте и в Европе особенно. При таких ресурсах Amazon, а также Facebook, Google, Apple, обладающие влиянием на миллиардную аудиторию, вполне способны «корректировать» политику государств и таких межгосударственных объединений, как ЕС. И госпоже Вестагер, что бы они ни думала, никто не позволит «определять и поддерживать общие рамки цифровых прав и принципов» в Интернете».

Это стало понятно после недавнего выступления Марка Цукерберга, председателя совета директоров и генерального директора компании Meta Platforms Inc. (до 28 октября 2021 года – Facebook, Inc). Цукерберг недоволен тем, что в 2020 году Суд Европейского союза аннулировал соглашение между Евросоюзом и США о правилах передачи компаниями пользовательских данных, известное как «Щит конфиденциальности» (министр торговли США Уилбур Росс по этому поводу заявил, что Соединенные Штаты “глубоко разочарованы” решением Суда ЕС). Суд признал, что соглашение не обеспечивает необходимый уровень защиты конфиденциальной информации граждан стран Евросоюза от вмешательства со стороны государственных органов и спецслужб США. Между тем на основании этого соглашения в Европе работают тысячи компаний, и если бы соглашения не было, Meta «скорее всего, не смогла бы предложить Европе ряд своих наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram», заявил Цукерберг. Звучит как угроза.

Так или иначе, на почве спора, разделившего две стороны Атлантики, акции Facebook упали 10 февраля на 26 процентов, а это привело к крупнейшему падению стоимости в истории фондового рынка – Meta Platforms Inc потеряла 4,5 % на торгах в Нью-Йорке.

«Только соглашение, полностью соответствующее требованиям, установленным Судом ЕС, может обеспечить стабильность и правовую определенность, которых ожидают заинтересованные стороны по обе стороны Атлантики», – по-прежнему твердят в Брюсселе. В ответ руководство Meta Platforms Inc. заявило, что «выведет Facebook и Instagram из Европы, если они не смогут продолжать передавать пользовательские данные обратно в США» из-за отмены пакта о конфиденциальности.

Декларация принципов ЕС, озвученная Маргрет Вестагер, написана, конечно, гладко. Однако, похоже, у чиновников Еврокомиссии, которые составляли эту декларацию, просто закружились головы – не рассчитали своих сил.