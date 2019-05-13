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Американские истребители оснастят "смертельным оружием" против комплексов ПРО – СМИ
13 мая 2019, 09:39 • 78 • В мире
Американские истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II будут оснащены сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенными для поражения радаров вражеских комплексов ПРО. Об этом сообщает The Drive.
По данным авторов статьи, AARGM-ER (AGM-88G) создается на базе ракеты AGM-88E. По словам менеджера программы Главного управления вооружения ВМС США Мэтью Коммерфорда, которого цитирует издание, AGM-88G обеспечивает ту же летальность, что и ее прародительница AGM-88E, обладая меньшими габаритами.
Ракета унаследует систему наведения и управления, к которой будут добавлены модульный боевой отсек и компактная боеголовка, разработанная по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance). Новая ракета будет размещаться в скрытом от радаров внутреннем отсеке F-35A Lightning, что сделает самолет менее заметным для радаров.
Испытания ракеты AGM-88G планируется провести в 2021 году, в серийное производство она может начать поступать с 2025 года. Сумма контракта между ВВС США и компанией Northrop Grumman оценивается примерно в $322 млн долларов.
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