Американские гонки: глава ВМС США сравнил преимущество России в сфере гиперзвука с запуском СССР первого спутника

Проблема отставания США в сфере гиперзвука от России схожа с ситуацией в середине XX века, когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли. Так считает и. о. главы американских ВМС Томас Модли. По его словам, гиперзвуковые технологии уже изменили «пространство ведения боевых действий», и Пентагон начнёт тестировать свои разработки в этой области уже в 2020 году. Однако эксперты отмечают, что американцам будет крайне сложно ликвидировать отставание от Москвы, поскольку ВМФ России уже в ближайшие годы получит ракеты «Циркон».

Военно-морские силы США в 2020 году начнут тестировать собственные наработки в области гиперзвукового оружия. Об этом в записке всему личному составу ВМС сообщил исполняющий обязанности министра этого вида Вооружённых сил США Томас Модли.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с отставанием американцев от России и Китая в сфере гиперзвука с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По его словам, тогда Соединённые Штаты вынуждены были в спешном порядке отвечать на этот вызов.

«Оглядываясь на прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьёзной угрозой для нашей страны», — заявил Модли.

По его словам, Военно-морским силам США и морской пехоте необходимо объединить усилия, знания и опыт для использования «всего потенциала нового гиперзвукового оружия в будущем».

«В действительности возможные способы применения гиперзвуковых технологий уже изменили пространство ведения боевых действий точно так же, как это было с ядерными технологиями в прошлом веке. Поэтому мы, когда речь идёт о гиперзвуковом оружии, должны объявить общую команду «Полный вперёд!», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Пентагон нацелен на «очень агрессивную» кампанию по разработке гиперзвукового оружия с целью догнать Москву и Пекин в этой сфере. Так, на 2020 год запланировано «минимум четыре лётных испытания» различных прототипов.

Отметим, что американские официальные лица уже не первый раз заявляют об отставании США от России и КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Так, в декабре 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отметил, что американцы «вынуждены нагонять» Москву и Пекин и задействуют для этого «все доступные финансовые ресурсы». По его словам, это произошло из-за того, что США сами «взяли паузу» в этой сфере.

Однако затем замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен указал на то, что существовавшие проекты в рамках Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) не увенчались успехом.

«У нас были две программы... — HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA. Они не сработали. Что мы сделали после их провала? Мы начали многолетние исследования этих неудач, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом», — констатировал он в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 18 января.

Впрочем, некоторые официальные лица пытаются принизить важность этих технологий. Так, начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл заявил, что российское гиперзвуковое оружие «существенно не меняет» расклад сил в мире.

«Американцы опоздали как минимум на несколько лет»

Как считает военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин, американцам будет сложно ликвидировать текущее отставание в гиперзвуковых разработках.

«Сейчас, возможно, всё гораздо сложнее, чем во времена запуска первого спутника. Американцы опоздали как минимум на несколько лет. Что касается нас, то сейчас и подводные лодки типа «Ясень-М», и корабли-фрегаты типа «Адмирала Горшкова» (проекта 22350) уже затачиваются под гиперзвуковую ракету «Циркон», которая реально поступит на вооружение практически в ближайшее время», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что военные структуры США последние несколько лет то и дело заявляют о намерениях представить свои наработки в области гиперзвуковых технологий, но демонстрации непременно отодвигаются.

«Несмотря на все их «рекламные заявления», у них действительно существуют проблемы. Нужно понимать, что пока это лишь планы. У них планы существовали по предыдущим разработкам, говорили о том, что гиперзвуковое оружие появится в 2018-м, потом в 2019-м, теперь в 2020-м. Большинство программ по созданию гиперзвукового оружия закрыты, после чего были открыты новые программы», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании указал на необходимость увеличения количества кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр». Спустя месяц главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что уже в ближайшие годы на вооружение Военно-морского флота России будет принята ракета «Циркон», которая способна поражать цели на расстоянии свыше 1000 км. При этом в 2020 году Минобороны намерено увеличить скорость боеприпаса с девяти до десяти чисел Маха.