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Американские генетики вновь углубились в тайну йети. Утверждают, что нашли "человеческую" ДНК
09 декабря 2020, 12:10 • 81 • В мире
Учёные сразу из двух исследовательских центров США утверждают, что нашли "человеческую" ДНК в неких биологических образцах. Они уверены: эти образцы принадлежат снежным людям. Американские генетики вновь углубились в тайну йети и пролили свет на происхождение этих существ.
Исследования проводились в техасской лаборатории генетической диагностики и в лаборатории Университета Буффало. С их результатами ознакомился Игорь Бурцев - сотрудник Международного центра гоминологии (гоминология - выдуманная наука о снежном человеке).
Учёные считают, что несколько тысяч лет назад на планете появился гибрид человека и некоего животного. Точный вид последнего не установлен, но предположительно речь идёт о примате.
Американские генетики вновь углубились в тайну йети и пришли к этим выводам, проанализировав биологические образцы, предположительно принадлежащие снежным людям: волоски, частички кожи, слюну, кровь. Откуда были получены эти образцы, неизвестно. Якобы собраны на территории США и Канады.
Портал Planet Today пишет, что учёные занимались секвенированием митохондриальной ДНК. Вроде как удалось обнаружить три единицы полный геномов.
Снежные люди - мифические персонажи. Их иначе называют йети, бигфутами, авдошками, энжеями. Существование подобных существ не имеет ни единого подтверждения.
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