Американские генетики вновь углубились в тайну йети. Утверждают, что нашли "человеческую" ДНК

Исследования проводились в техасской лаборатории генетической диагностики и в лаборатории Университета Буффало. С их результатами ознакомился Игорь Бурцев - сотрудник Международного центра гоминологии (гоминология - выдуманная наука о снежном человеке).

Учёные считают, что несколько тысяч лет назад на планете появился гибрид человека и некоего животного. Точный вид последнего не установлен, но предположительно речь идёт о примате.

Американские генетики вновь углубились в тайну йети и пришли к этим выводам, проанализировав биологические образцы, предположительно принадлежащие снежным людям: волоски, частички кожи, слюну, кровь. Откуда были получены эти образцы, неизвестно. Якобы собраны на территории США и Канады.

Портал Planet Today пишет, что учёные занимались секвенированием митохондриальной ДНК. Вроде как удалось обнаружить три единицы полный геномов.

Снежные люди - мифические персонажи. Их иначе называют йети, бигфутами, авдошками, энжеями. Существование подобных существ не имеет ни единого подтверждения.