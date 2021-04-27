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Американские генералы призвали спецслужбы раскрыть данные о "вредных русских"
27 апреля 2021, 14:30 • 10 • Политика
Военное начальство США хочет иметь больше информации о нашей стране
Руководители командования ВС Соединенных Штатов выступили с инициативой обнародовать секретную информацию о "дурном" поведении России и Китая.
Генералы считают, что раскрытие более подробных сведений о деятельности главных противников Вашингтона позволит более эффективно бороться с этими странами. Спецслужбы США откликнулись на призыв высокопоставленных военных и серьезно задумались о рассекречивании некой важной информации.
Как пафосно заявили видные представители военного командования, такие действия позволят показать миру, "что делают Россия и Китай" и повысят эффективность борьбы с "вредоносным поведением" этих двух государств.
Информацию об их просьбах к разведке опубликовало издание "Politico". Отмечается, что соответствующее послание было составлено еще в 2020 году.
Генералов не устроило то, что разведывательная информация слишком долго доходит до них, плюс, ее нельзя использовать в информационной борьбе из-за секретности, пишет RT.
Кстати, недавно стало известно, какие страны, скорее всего, Россия включит в список недружественных. Разумеется, в перечне окажутся Соединенные Штаты Америки. Также в "черный лист" рискуют попасть Великобритания, страны Прибалтики, Украина, Польша, Чехия, Канада и Австралия.
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