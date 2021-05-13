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Американские генералы потребовали отставки Байдена из-за его состояния
13 мая 2021, 10:10 • 189 • Политика
Военнослужащие усомнились в психическом здоровье президента
124 военных, включая бывших адмиралов и действующих генералов, выступили против президентства действующего лидера Джо Байдена, потребовав пересмотра прошлогодних выборов на пост главы государства. В Сети открытое письмо появилось 12 мая.
В тексте говорится о том, что игнорировать текущее состояние президента недопустимо. По мнению авторов письма, психика и физическое состояние Джо Байдена вызывают большие сомнения.
"Главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов должен быть в состоянии оперативно принимать решения по национальной безопасности, вне зависимости от времени суток, своего здоровья и жизни", – говорится в публикации.
Военнослужащие также заявили, что прошлогодняя президентская кампания прошла с явными нарушениями и фальсификациями, поэтому прошедшие выборы были несправедливыми.
"Конституционный строй нашей республики потерян без честного волеизъявления. ФБР с Верховным судом должны действовать при обнаружении фактов подобных нарушений, а не игнорировать эти факторы, как это было в прошлом году", – гласит выдержка.
Также авторы заявили, что действующая администрация Белого дома посягнула на конституционное право американцев в "диктаторской манере", подписав в обход Конгресса несколько десятков указов, которые отменили политику их предшественников.
"Более того, меры по контролю над населением, такие как чрезмерные блокировки, закрытие школ и предприятий, и, что самое тревожное, цензура письменного и устного выражения – все это прямое посягательство на наши основные права", – говорится в тексте.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что Байден страдает болезнью Альцгеймера.
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