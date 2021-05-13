Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
ВСУ против «Правого сектора»
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
Главная / Политика

Американские генералы потребовали отставки Байдена из-за его состояния

13 мая 2021, 10:10  •  189 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Военнослужащие усомнились в психическом здоровье президента
124 военных, включая бывших адмиралов и действующих генералов, выступили против президентства действующего лидера Джо Байдена, потребовав пересмотра прошлогодних выборов на пост главы государства. В Сети открытое письмо появилось 12 мая.
В тексте говорится о том, что игнорировать текущее состояние президента недопустимо. По мнению авторов письма, психика и физическое состояние Джо Байдена вызывают большие сомнения.
"Главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов должен быть в состоянии оперативно принимать решения по национальной безопасности, вне зависимости от времени суток, своего здоровья и жизни", – говорится в публикации.
Военнослужащие также заявили, что прошлогодняя президентская кампания прошла с явными нарушениями и фальсификациями, поэтому прошедшие выборы были несправедливыми.
"Конституционный строй нашей республики потерян без честного волеизъявления. ФБР с Верховным судом должны действовать при обнаружении фактов подобных нарушений, а не игнорировать эти факторы, как это было в прошлом году", – гласит выдержка.
Также авторы заявили, что действующая администрация Белого дома посягнула на конституционное право американцев в "диктаторской манере", подписав в обход Конгресса несколько десятков указов, которые отменили политику их предшественников.
"Более того, меры по контролю над населением, такие как чрезмерные блокировки, закрытие школ и предприятий, и, что самое тревожное, цензура письменного и устного выражения – все это прямое посягательство на наши основные права", – говорится в тексте.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что Байден страдает болезнью Альцгеймера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
13 мая 2021, 04:40
Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 01:55
Политолог о "великой войне" за Иерусалим: "Солома горит жарко, но недолго"
13 мая 2021, 00:05
Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта
13 мая 2021, 08:20
У чиновников США обнаружили загадочные травмы головного мозга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2021, 05:40
Германия обязалась построить "новый миропорядок": Сосновский показал забытый документ
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.