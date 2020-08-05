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Американские генералы наживаются на взрыве в Бейруте: "Это была атака"

05 августа 2020, 17:15  •  170 • Политика
Военные специалисты США усомнились в официальной версии властей Ливана по поводу взрыва в порту, заявил Дональд Трамп, фактически дав понять, что американские генералы наживаются на трагедии, продвигая свои идеи.
Власти Ливана ранее заявили, что взрыв в порту Бейрута - трагическая случайность. Разрушения в результате взрыва гигантские - уничтожена половина города. Счёт погибшим идёт на десятки, а пострадавшим - на сотни. В этой ситуации президент США Дональд Трамп не нашёл ничего лучше, чем передать мнение своих анонимных военных советников о том, что послужило причиной взрыва.
Американские военные генералы, по словам Трампа, считают, что взрыв - это спланированная атака, а не несчастный случай.
"Они знают лучше, чем я, - передаёт слова Трампа портал "Утро.ру". - По их мнению, это была атака, какая-то бомба".
Какую выгоду в данном случае преследует Трамп, остаётся только догадываться. Напомним, по официальной версии, взрыв произошёл после сварочных работ. Сдетонировали 2,8 тысячи тонн селитры, которая хранилась на складе с 2014 года.

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