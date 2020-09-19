Американские гаубицы уничтожили "русскую" ракету на подлёте: В США похвастались видео перехвата

YouTube-канал Weapons Of World выложил видео, на котором запечатлён фрагмент военных учений ВС Соединённых Штатов.

На кадрах показана отработка перехвата воздушной цели гаубицей M110 Howitzer, оснащённой артиллерийской системой AGS. При этом в рамках тренировки условный вражеский снаряд имитирует крылатую ракету РФ. Её роль исполнил гиперзвуковой пушечный снаряд.

Показанные в ролике испытания вооружённых сил США разворачивались на военном полигоне в штате Нью-Мексико 3 сентября.

По данным экспертов издания The Drive, установки AGS могут быть развёрнуты на военных кораблях американских ВМС.

Предполагается, что данное вооружение может обеспечить флоту эффективную и при этом более дешёвую защиту от вражеских крылатых ракет, БПЛА и некоторых видов военной авиации.