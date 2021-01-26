Американские фирмы поставят патроны для легализованного Радой оружия • 97 • Украина

На этой неделе украинский парламент должен рассмотреть законопроект о легализации огнестрельного оружия. Он уже прошёл экспертизу в профильном комитете по вопросам правоохранительной деятельности, и депутаты рекомендуют принять проект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов.



Согласно документу, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить, если нет медицинских противопоказаний, отсутствуют судимости и они не привлекались за последний год к административной ответственности. К слову, на руках украинцев находится 5 миллионов единиц стрелкового оружия, из них – лишь полтора миллиона – легальных. Иными словами, каждый тридцатый житель Украины имеет дома огнестрел. Тенденция опасная, особенно в ситуации политического хаоса и правового беспредела. Тем более, что совсем недавно глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. А заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. Правда, закона о референдуме как не было, так и нет. Кстати, против леглайза огнестрелов выступал и Владимир Зеленский. Однако, оружейное лобби додавило украинскую власть. И прибыль от того, что украинцы будут стрелять друг в друга не только на Донбассе, получат западные компании, прежде всего, американские. Как пишет ТГ-канал «Шептун», киевский завод «Маяк» (в советские времена работал на «оборонку») переделал автомат «Калашникова» под иностранные патроны. Предприятие представило мультикалиберную платформу «КалашНаш» для перехода автоматов «Калашникова» на иностранные патроны.



«Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – указано в сообщении руководства «Маяка». Изготовители отмечают, что мультикалиберность обеспечило решение о плавающем стволе по принципу подобной пулеметной анатомии, сменного затвора и магазина. «В мультикалиберной платформе «КалашНаш» калибр формируется сменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. Другие детали МП «КалашНаш» подходят к любому из пяти калибров», – обнадежили специалисты.



МП «КалашНаш» рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel и 7,62х39. При этом переход на другой калибр осуществляется в течение двух минут в любых условиях путем замены ствола, затвора и магазина. На заводе добавили, что «КалашНаш» скоро появится на рынке охотничьего и спортивного оружия в своей гражданской версии. А вот патроны к нему поставит американская компания «Alexander Arms», выпускающая более десяти лет патроны центрального воспламенения для длинноствольного и стрелкового оружия. Кстати, по слухам, завел их на украинский рынок заместитель директора «Укроборонпрома», активист майдана Мустафа Найем.



«Скоро отстрелы начнутся... Осталось только эти калаши легализовать, а уж западные друзья в беде не оставят, пришлют «маслят» для жарки нации», - прокомментировала ситуацию блогер и эксперт Инга Кирюхина.



По мнению председателя ОО «Ассоциация политических наук» Дмитрия Синченко, легализация оружия автоматически снижает уровень преступности. Это демонстрирует практика соседних государств, например, в Молдове уже давно легализовано оружие.



«Эта страна не только является соседом Украины, но и по всем параметрам очень похожа на нас. На их развитие легализация оружия положительно повлияла. Украина, имея такой пример, уже давно должна легализовать этот рынок», – заявил эксперт.



Зато Денис Головин уверен, что уровень преступности зависит не столько от законов об оружии, их количества, сколько от социального и экономического развития общества, что выступает одним из главных признаков преступности. Поэтому в один странах много оружия и меньше преступлений, в других – меньше оружия и много преступлений.



«Следующий момент – самооборона. Каждый из нас хочет быть защищенным и должен быть защищенным. К сожалению, как и медицинские работники, так и полицейские систематически «приезжают вовремя». На это есть, как и объективные, так и субъективные причины. Якобы при наличии оружия человек сможет защитить себя от преступных посягательств. Но как в этом случае быть с гиперболизацией? Когда человек преувеличивает или ошибочно предполагает наличие посягательства на охраняемые законом об уголовной ответственности права и интересы. Превышение пределов необходимой обороны, мнимая оборона, превышение пределов крайней необходимости. Количество приговоров и слез отчаяния со словами «лучше бы я это оружие в руки не брал» говорят сами за себя», - подчеркивает Головин.



Особенно опасно оружие в ситуации бесконтрольности со стороны МВД, наличия «сувениров с фронта» у героев АТО и при закрытии психбольниц в рамках медреформы. Буквально на прошлой неделе по Украине прокатилась волна садистских убийств, совершенных атошниками и психами. А если им дать в руки калаш с американскими патронами?



«Ну, теперь националисты и радикалы смогут не только бить, но и расстреливать инакомыслящих – за употребление русского языка, за поддержку УПЦ, за участие в «Бессмертном полку», за непризнание Крыма украинским. Пока у них только биты и ножи, но судя по активности ВР, скоро им их силовые кураторы из СБУ и МВД выдадут огнестрелы. Или кто-то сомневается, что Ганулы и Стерненки получат оружие раньше, чем обычные обыватели?», - пишет Сергей Шед.



Что же касается контроля, то депутаты предлагают ввести удостоверение владельца оружия (по аналогии с удостоверением водителя). Там должны указываться категории огнестрела, который может получить владелец удостоверения. На каждую единицу оружия также должен быть техпаспорт с данными о владельце и серийный номер оружия. Также стрелков хотят обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием. А еще нардепы предлагают ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения. Кроме того, в случае принятия закона должен появиться Единый госреестр гражданского оружия.



«Так может, надо было сначала курсы ввести и реестр создать, а не ставить лошадь впереди телеги?», - вопрошают пользователи.



И отмечают, что легализация огнестрелов приведет к обострению гражданского противостояния уже не только на Донбассе.

На этой неделе украинский парламент должен рассмотреть законопроект о легализации огнестрельного оружия. Он уже прошёл экспертизу в профильном комитете по вопросам правоохранительной деятельности, и депутаты рекомендуют принять проект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов.Согласно документу, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить, если нет медицинских противопоказаний, отсутствуют судимости и они не привлекались за последний год к административной ответственности. К слову, на руках украинцев находится 5 миллионов единиц стрелкового оружия, из них – лишь полтора миллиона – легальных. Иными словами, каждый тридцатый житель Украины имеет дома огнестрел. Тенденция опасная, особенно в ситуации политического хаоса и правового беспредела. Тем более, что совсем недавно глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. А заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. Правда, закона о референдуме как не было, так и нет. Кстати, против леглайза огнестрелов выступал и Владимир Зеленский. Однако, оружейное лобби додавило украинскую власть. И прибыль от того, что украинцы будут стрелять друг в друга не только на Донбассе, получат западные компании, прежде всего, американские. Как пишет ТГ-канал «Шептун», киевский завод «Маяк» (в советские времена работал на «оборонку») переделал автомат «Калашникова» под иностранные патроны. Предприятие представило мультикалиберную платформу «КалашНаш» для перехода автоматов «Калашникова» на иностранные патроны.«Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – указано в сообщении руководства «Маяка». Изготовители отмечают, что мультикалиберность обеспечило решение о плавающем стволе по принципу подобной пулеметной анатомии, сменного затвора и магазина. «В мультикалиберной платформе «КалашНаш» калибр формируется сменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. Другие детали МП «КалашНаш» подходят к любому из пяти калибров», – обнадежили специалисты.МП «КалашНаш» рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel и 7,62х39. При этом переход на другой калибр осуществляется в течение двух минут в любых условиях путем замены ствола, затвора и магазина. На заводе добавили, что «КалашНаш» скоро появится на рынке охотничьего и спортивного оружия в своей гражданской версии. А вот патроны к нему поставит американская компания «Alexander Arms», выпускающая более десяти лет патроны центрального воспламенения для длинноствольного и стрелкового оружия. Кстати, по слухам, завел их на украинский рынок заместитель директора «Укроборонпрома», активист майдана Мустафа Найем.«Скоро отстрелы начнутся... Осталось только эти калаши легализовать, а уж западные друзья в беде не оставят, пришлют «маслят» для жарки нации», - прокомментировала ситуацию блогер и эксперт Инга Кирюхина.По мнению председателя ОО «Ассоциация политических наук» Дмитрия Синченко, легализация оружия автоматически снижает уровень преступности. Это демонстрирует практика соседних государств, например, в Молдове уже давно легализовано оружие.«Эта страна не только является соседом Украины, но и по всем параметрам очень похожа на нас. На их развитие легализация оружия положительно повлияла. Украина, имея такой пример, уже давно должна легализовать этот рынок», – заявил эксперт.Зато Денис Головин уверен, что уровень преступности зависит не столько от законов об оружии, их количества, сколько от социального и экономического развития общества, что выступает одним из главных признаков преступности. Поэтому в один странах много оружия и меньше преступлений, в других – меньше оружия и много преступлений.«Следующий момент – самооборона. Каждый из нас хочет быть защищенным и должен быть защищенным. К сожалению, как и медицинские работники, так и полицейские систематически «приезжают вовремя». На это есть, как и объективные, так и субъективные причины. Якобы при наличии оружия человек сможет защитить себя от преступных посягательств. Но как в этом случае быть с гиперболизацией? Когда человек преувеличивает или ошибочно предполагает наличие посягательства на охраняемые законом об уголовной ответственности права и интересы. Превышение пределов необходимой обороны, мнимая оборона, превышение пределов крайней необходимости. Количество приговоров и слез отчаяния со словами «лучше бы я это оружие в руки не брал» говорят сами за себя», - подчеркивает Головин.Особенно опасно оружие в ситуации бесконтрольности со стороны МВД, наличия «сувениров с фронта» у героев АТО и при закрытии психбольниц в рамках медреформы. Буквально на прошлой неделе по Украине прокатилась волна садистских убийств, совершенных атошниками и психами. А если им дать в руки калаш с американскими патронами?«Ну, теперь националисты и радикалы смогут не только бить, но и расстреливать инакомыслящих – за употребление русского языка, за поддержку УПЦ, за участие в «Бессмертном полку», за непризнание Крыма украинским. Пока у них только биты и ножи, но судя по активности ВР, скоро им их силовые кураторы из СБУ и МВД выдадут огнестрелы. Или кто-то сомневается, что Ганулы и Стерненки получат оружие раньше, чем обычные обыватели?», - пишет Сергей Шед.Что же касается контроля, то депутаты предлагают ввести удостоверение владельца оружия (по аналогии с удостоверением водителя). Там должны указываться категории огнестрела, который может получить владелец удостоверения. На каждую единицу оружия также должен быть техпаспорт с данными о владельце и серийный номер оружия. Также стрелков хотят обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием. А еще нардепы предлагают ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения. Кроме того, в случае принятия закона должен появиться Единый госреестр гражданского оружия.«Так может, надо было сначала курсы ввести и реестр создать, а не ставить лошадь впереди телеги?», - вопрошают пользователи.И отмечают, что легализация огнестрелов приведет к обострению гражданского противостояния уже не только на Донбассе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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