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Американские фармгиганты обиделись? Трампу прилетела "ответочка" от Moderna и Pfizer

09 декабря 2020, 04:50  •  42 • В мире
Дональду Трампу прилетела "ответочка" от компаний Moderna и Pfizer, которые разработали вакцины от COVID-19 и намерены в ближайшее время вывести их на рынок. Не исключено, что американские фармгиганты обиделись на президента за ранее сказанное им.
Ранее Дональд Трамп обвинил в своём проигрыше на выборах фармацевтические компании. Он заявил, что вакцины от COVID-19 были готовы, но сообщать об этом их разработчики не спешили намеренно, чтобы подорвать авторитет кандидата от республиканцев перед избирателями. Конкретно слова касались Pfizer, а также её "соавтора" - немецкую BioNTech.
Издание Stat, специализирующееся на вопросах медицины и здравоохранения, сообщило, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла получил приглашение на мероприятие в Белом доме, намеченное на 8 декабря. Речь идёт о "саммите по вакцинам".
Американские фармгиганты обиделись? Точного ответа в публикации нет, однако сообщается, что и Бурла, и его коллега из Moderna Стефан Бансель приглашения Дональда Трампа отклонили. Авторы, рассказывая читателям о мнении некоторых анонимных представителей фармпромышленности и чиновника администрации Трампа, полагают, что "саммит по вакцинам" - мероприятие, целью которого не является реальное решение проблем с коронавирусом, а "в значительной степени" пиар-ход.
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