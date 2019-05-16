Американские F-35 получат новую ракету. Но Су-57 уже обошли их - СМИ

В начале мая в США прошла ежегодная выставка вооружений Sea, Air, Space, на которой было объявлено о разработке для истребителей F-35A Lightning II и F-35C Lightning II новых ракет для подавления радаров противника. Контракт стоимостью 323 млн долларов был заключен в марте 2019 года и должен быть выполнен в течение шести лет. СМИ сравнили заявленную "убийцу русских радаров" с тем вооружением, которые уже имеют российские Су-57 и МиГ-35, и пришли к неутешительным для Пентагона выводам.

Речь идёт об управляемой ракете повышенной дальности AARGM-ER. Как отмечает The Drive, разработка ведётся не с нуля — это модернизация противорадарной ракеты AGM-88E (ракета именно такого типа имеет обыкновение стрелять по своим, как это было в Ираке с уничтожением ЗРК "Пэтриот"). Новинка должна получить новую электронику и планер, а также значительно более мощный двигатель.

Инженеры должны изменить тактико-технические характеристики таким образом, чтобы ракету можно было поместить во внутренний отсек F-35, до минимума снизив радиолокационную заметность самолёта. Специально по заказу ВМФ США ракета также получит специальный осколочный слой оболочки, который позволит эффективно поражать так называемые мягкие цели.

На финальном отрезке ракета должна развивать скорость выше 2 М и идти к цели по GPS-координатам. Предполагается, что это позволит поражать даже те цели, которые перестали излучать радиосигналы или вообще не делали этого.

В перспективе противорадиолокационную ракету собираются использовать в качестве высокоточного оружия на море и суше. Также рассматривается вариант создания такой ракеты с наземными пусковыми установками. Стоимость каждой сверхзвуковой "убийцы" составляет около миллиона долларов.

Проблемы из будущего

Когда в 2025 году разработка ракеты будет завершена и американские военные смогут приступить к её испытаниям, им предстоит осознать, что уже сейчас России есть что им противопоставить, отмечает "Свободная пресса". Так, радиотехнические войска располагают целым рядом комплексов, главная задача которых — обманывать такие типы вооружения. Они способны проводить цифровой анализ принимаемых от ракеты сканирующих сигналов и выдавать дезориентирующий противника ответ. Подавление GPS-позиционирования также не представляет собой проблемы.

Российские наземные РЛС снабжены и тепловыми ловушками — ложными целями для противорадиолокационных ракет. Они представляют собой антенны-ловушки с сигналом более мощным, чем у рабочей станции. Отличить же настоящую цель от обманок американские ракеты не способны.

Что догоняют американцы

ВВС России располагают сразу двумя противорадиолокационными ракетами, сопоставимыми с будущей американской разработкой, это Х-31ПД и Х-58УШКЭ. Первая, как и AARGM-ER, "работает" по плавающей частоте РЛС противника, но сама ракета существенно мощнее, а её дальность составляет не 130 км, как у американской, а все 250. Максимальная скорость тоже повыше — 3,1 М.

Ещё одна ракета с более высокими возможностями поражения целей, чем американская, находится в стадии испытаний. Это детище корпорации "Тактических ракетных вооружений" рассчитано на истребители пятого поколения Су-57. Х-58УШКЭ не боится потерять GPS-позиционирование и умеет поражать не только РЛС противника, но и командные пункты, инженерные сооружения, скопления бронетехники и т.п. При этом отклонение от цели составляет всего 3-5 метров.

Таким образом Пентагону предстоит догонять Россию не шесть лет, которые потребуются на разработку AARGM-ER, а значительно больше.