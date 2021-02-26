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Американские F-15 разгромили девять сирийских объектов

26 февраля 2021, 23:05  •  105 • Политика
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/www.globallookpress.com
В Пентагоне похвастались результатами удара по арабской республике
Американцы возобновили бомбежку Сирии. Пресс-секретарь военного министерства США Джон Кирби решил поподробнее рассказать о кровавых успехах Вашингтона.
По его словам, двум американским истребителям F-15 удалось разнести девять объектов на территории Сирии. Еще два были серьезно повреждены.
Также высокопоставленный американец объявил, что уже обладает предварительными данными по поводу жертв авиаудара. Однако Кирби отказался давать конкретику, указав на то, что сейчас эксперты еще анализируют проведенную операцию. Так что более детальные данные будут предоставлены позже, пишет РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что спецоперация против Сирии была осуществлена по приказу американского лидера Джо Байдена. По имеющимся данным, как минимум несколько человек погибли. При этом Москву уведомили всего за 5 минут по начала атаки, что весьма не понравилось главе нашего МИД Сергею Лаврову.
Пентагон же позже объявил: в Вашингтоне считают, что проинформировали Кремль в "достаточной степени", передает телеграм-канал РИА "Новости".
К слову, по мнению эксперта Константина Блохина, этим авиаударом новый хозяин Белого дома прощупывает Россию на прочность. Вашингтон решил таким образом побряцать оружием перед Москвой.

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