Американские F-15 и F-16 - "лёгкая добыча для российских С-400"

Военные полагают, что F-15 и F-16 могут стать "лёгкой добычей российских систем С-400", в то время как малозаметные "F-35 и F-22 способны прорвать оборону ПВО Москвы". Таким образом, в США вернулись к идее обновления парка истребителей.

Власти США хотят собственный аналог российского Су-35С. Пентагон одобрил проект компании Boeing по модернизации истребителей четвёртого поколения F-15 до современных стандартов. При этом ранее в американском военном ведомстве утверждали, что намерены закупать для армии только истребители пятого поколения вроде F-35 и F-22.

Пентагон выделил 1,2 миллиарда долларов на закупку 12 новых F-15X, то есть модернизированных F-15C и F-15D. Как отмечают эксперты, F-15X будет американским аналогом российских Су-35С и МиГ-35, которые также были модернизированы согласно требованиям времени.

О модернизации говорят на фоне бурлений в экспертном сообществе, в том числе среди высших военных чинов. Дело в том, что военные считают американские F-15 и F-16 "легкой добычей для российских С-400", пишет Утро.ру. В то же время F-35 и F-22 якобы малозаметны. Более того, по версии военных, эти самолёты способны "прорвать оборону ПВО Москвы". АФАР поможет F-15 засечь истребитель противника на большом расстоянии, однако планер у него останется тот же, а значит, радар с земли его заметит. Есть и другое мнение касаемо обоснования всей кутерьмы вокруг новых и старых истребителей.

По данным источника Bloomberg, заказ на F-15X "продавили" в Минобороны чуть ли не экс-глава ведомства Джеймс Мэттис и его бывший заместитель, а ныне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн. Последний с 1986 года работал в "Боинге", занимая руководящие посты, и, по данным СМИ, он и сейчас негласно представляет интересы компании, хотя в "Боинге" это отрицают.

В 2018 году с "Боингом" было подписано сразу три крупных оборонных контракта. Военные получат новый учебный самолёт T-X, беспилотник MQ-25, который будет заправлять истребители на авианосцах, а также вертолёт MH-139 - он заменит легендарный UH-1N. Если F-15X уйдёт в серию, "Боинг" обеспечит себя отличными заказами до середины XXI века.