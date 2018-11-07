Американские евреи считают США антисемитским государством - СМИ

После атаки на синагогу в американском городе Питтсбурге молодые евреи США стали ощущать, что живут в стране, где процветает антисемитизм. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что американские евреи начали сталкиваться с проявлениями антисемитизма как на улицах городов, так и в социальных сетях. Это журналисткам подтвердила 22-летняя еврейка из Вашингтона Иаиль Фишер и трое её друзей.

По её словам, раньше ей казалось, что гонения евреев - это пережиток прошлого, информация о котором сохранилась только книгах по истории. Инцидент в Питтсбурге заставил её по-новому взглянуть на эти вещи.

Это же подтверждают и данные статистики, уверяет издание. Согласно опросам общественного мнения прошлых лет, лишь 39% респондентов считали, что живут в cтране, где процветает антисемитизм. Опрос 2018 года среди евреев показал, что 64% из них лично сталкивались с проявлениями антисемитизма.