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Американские евреи считают США антисемитским государством - СМИ
07 ноября 2018, 07:39 • 35 • В мире
Американские евреи осознали, что живут в стране, где процветает антисемитизм, сообщают СМИ США.
После атаки на синагогу в американском городе Питтсбурге молодые евреи США стали ощущать, что живут в стране, где процветает антисемитизм. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что американские евреи начали сталкиваться с проявлениями антисемитизма как на улицах городов, так и в социальных сетях. Это журналисткам подтвердила 22-летняя еврейка из Вашингтона Иаиль Фишер и трое её друзей.
По её словам, раньше ей казалось, что гонения евреев - это пережиток прошлого, информация о котором сохранилась только книгах по истории. Инцидент в Питтсбурге заставил её по-новому взглянуть на эти вещи.
Это же подтверждают и данные статистики, уверяет издание. Согласно опросам общественного мнения прошлых лет, лишь 39% респондентов считали, что живут в cтране, где процветает антисемитизм. Опрос 2018 года среди евреев показал, что 64% из них лично сталкивались с проявлениями антисемитизма.
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