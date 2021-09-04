Американские эксперты так и не смогли разгадать суть учений в Крыму

Россия весной 2020 года проводила масштабные военные учения в Крыму. Одно из американских изданий попыталось убедить читателей, что это была тренировка для вторжения на Украину. Однако эксперты так и не смогли разгадать суть манёвров русских.

На страницах издания Defense One вышла статья Патрика Такера. Он считает, что Крым нужен России как плацдарм, который можно использовать для нападения на Украину. Якобы прошедшие недавно учения были подготовкой к этому "вторжению".

Журналист привёл слова Дэна Столлера, старшего советника по программам нацбезопасности компании Orbital Insight, занимающейся анализом данных. Эта фирма проанализировала спутниковые снимки, звонки сотовых телефонов, а также иную информацию, которая касалась учений России в Крыму с середины марта по май.

В частности, было обнаружено скопление самолётов на западном побережье полуострова, а также грузовики рядом с полигоном Опук. Машины использовались для создания дымовой завесы. Это позволяет замаскировать перемещение войск.

По мнению Столлера, обычно задымление подобного рода применяется либо для наступательной операции, либо при отступлении.

"Как вы можете себе представить, маловероятно, что русские тренировались с целью покинуть Крым", - считает эксперт.

Разгадать суть учений в Крыму американским экспертам так и не удалось. Исследователь Джефф Льюис со Столлером категорически не согласен. Он утверждает, что операции с дымовыми завесами используются очень часто. Россия и раньше практиковала подобное, о чём открыто сообщала.

"Я не готов с уверенностью сказать, что операции с дымовой завесой по своей сути являются наступательными", - заявил эксперт.