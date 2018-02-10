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Американские эксперты: Российский Су-35 быстрее и маневреннее, чем F-35
10 февраля 2018, 12:54 • 202 • В мире
Американские эксперты сравнили российский истребитель Су-35 с американским F-35.
Стало известно о том, что аналитики издания National Interest решили сравнить российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими F-22 и F-35. Сообщается, что в основу сравнения легли условные боевые действия с участием Су-35. При этом, “контакт велся” на дальнем и ближнем расстояниях.
После испытаний американские эксперты уверенно вынесли вердикт: российский истребитель в реальном бою сможет быстрее обнаружить своего противника F-22 и F-35. И, соответственно, сможет подойти к нему на то расстояние, которого будет достаточно для смертельного удара.
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