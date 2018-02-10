Американские эксперты: Российский Су-35 быстрее и маневреннее, чем F-35

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Американские эксперты сравнили российский истребитель Су-35 с американским F-35.

Стало известно о том, что аналитики издания National Interest решили сравнить российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими F-22 и F-35. Сообщается, что в основу сравнения легли условные боевые действия с участием Су-35. При этом, “контакт велся” на дальнем и ближнем расстояниях.

“Скорость российского самолета позволяют ему успешно вести безвизуальный бой, - отмечают исследователи. - В ближнем бою Су-35 получает преимущество за счет своей маневренности”.



После испытаний американские эксперты уверенно вынесли вердикт: российский истребитель в реальном бою сможет быстрее обнаружить своего противника F-22 и F-35. И, соответственно, сможет подойти к нему на то расстояние, которого будет достаточно для смертельного удара.