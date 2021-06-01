Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная / Политика

Американские эксперты предсказали поражение Байдена на саммите с Путиным

01 июня 2021, 09:45  •  52 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
В США не ждут от мероприятия ничего хорошего
Вскоре должна состояться долгожданная встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политэксперты из разных стран пытаются предугадать, к чему приведет беседа двух лидеров. При этом некоторые американские специалисты настроены весьма скептически.
По мнению аналитиков, лидер американцев уже условно "сдал" ряд позиций нашему главнокомандующему. Эксперты указывают, что между Россией и Америкой установились "стабильные и предсказуемые отношения". Такое положение дел очевидно раздражает специалистов из США, которые считают, что Вашингтон во многих вопросах предательски уступает Москве, хотя мог бы быть с ней более строг.
Авторы аналитической статьи в американском издании The American Spectator заявили, что особого смысла в проведении двустороннего саммита нет – встреча не принесет американцам ничего хорошего, так как и там Путин продолжит продавливать Байдена.
Журналисты убеждены, что главнокомандующему их страны придется уступить по самым животрепещущим вопросам. Так, Байден уже не сможет каким-то образом повлиять на строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2". В вопросе конфликта на юг-востоке Украины американскому президенту также придется прислушиваться к мнению нашего лидера, пишут эксперты.
Аналитики из США с неодобрением отмечают, что Байден слишком заинтересован климатическими изменениями, возможностью вести торговлю и другими практическими вопросами, так что вряд ли попытается как-то воздействовать на Путина, передает издание URA.RU.
К слову, российский эксперт Александр Шатилов считает, что историческая встреча и вовсе может не состояться. Специалист указал, что Москве и Вашингтону нужно согласовать реально важные для обеих сторон темы переговоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели"
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать деньги в ФБК*
01 июня 2021, 07:55
"Не верят, что разрешили?": Русские раскрыли "мотив" поездки "делегации от Меркель" в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят&q...
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели&qu...
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
25 мая 2021, 20:05
Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.