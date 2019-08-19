Американские эксперты наконец-то разглядели новое лицо русского флота. А мы?

Автор:

Покровский Александр

Русский флот становится флотом малых, но очень хорошо вооружённых кораблей. Это вполне отвечает географическим условиям России как сухопутной в основном страны, экономит деньги, но никак не уменьшает её морскую мощь.

Так можно в свободном резюме сформулировать основную мысль аж целого редактора отдела обороны американского издания Дэвида Акса.

Мал клоп, да…

Конечно, последнее положение сформулировано несколько рискованно. Всё же пушки калибров 30 мм и 76 мм никак не могут поспорить с артиллерийскими установками с калибрами в 127 мм.

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Но, с другой стороны, уже и нынешние пушки – лишь бледная немочь в сравнении с теми, которые выставляли друг против друга флоты основных противников во Второй мировой войне – 406 или вовсе 460 мм. Просто война на море изменилась, и артиллерию как средство основного боевого поражения заменили ракеты. Залп «Гранитов», летящих к цели «умной» стаей, где любой снаряд заменяет подбитый ведущий, начисто исключает пушку в качестве оружия на дистанциях современного морского боя.

Соответственно, перестал быть критичен и размер корабля. Да, огромная грозная мощь, воплощённая в крейсере или авианосце, вызывает трепет. Но если корабль рассматривать только как средство перевоза ракет и доставки их на нужные позиции, то маленький корабль в такой роли весьма хорош: дёшев. Дёшев. И паки: дёшев.

И практичен – для географических условий России, закрытой в Евразии морями. В самом деле, если быть честным, то надо признать: флоты наши – для мирного времени флоты. В случае же войны один запирается датскими проливами, другой – турецкими, третий сможет метаться лишь между Сахалином и Цусимой, четвёртый не пустят дальше траверза Исландии. Говоря грубо, но зримо, все русские слоты – флота обороны собственных берегов. А коли так – на кой им громадины проекта 1144 «Орлан»? Которые, будем честными, при всём их превосходстве над «Тикондерогами» будут ими просто заклёваны в случае войны из-за чисто количественного превосходства последних.

Не проще ли вместо них построить достаточное количество корабликов со злыми ракетами, соответствующих поговорке «Мал клоп, да вонюч»?

Противоположности расходятся

Вот тут уже можно было бы расслышать недовольный гул многих и многих специалистов по флоту и морскому делу вообще. И, главное, практически все аргументы любителей «больших корабликов» будут верны и будут к месту. Флот действительно лицо державы и отсверк её штыков в дальних странах. Или тень мощи, ложащаяся на чужие берега, – кому как угодно. И, безусловно, «Пётр Великий» с дружеским визитом в каком-нибудь Кейптауне – это совсем другая визитная карточка, нежели малый ракетный корабль (МРК) «Смерч». Посудина 60 на 12 метров водоизмещением 700 тонн – не то, что продирает до костей. А уж если где-то рядом американский авианосец случится…

С другой стороны, по интернету гуляет видеозапись, где в одном из тропических городков по улицам маршем проходят моряки разных стран с кораблей, случившихся в местном порту по случаю национального праздника. А дождь тоже тропический, и водой улицы городка залиты мало не по колено. И там американские моряки идут ленивой толпою, кое-как подволакивая свои берцовые кости через поток воды. И затем проходят парадным шагом моряки русские – печатая шаг, держа ножку, всё, как положено. И кого будут уважать за пушки, а кого – как воина и человека?

Но о «Смерчах» тут разговор не праздный. Именно на их испытания обратил внимание американский аналитик. И именно он обратил внимание, что таких МРК как «Смерч» с его противокорабельными ракетами «Уран», а также других кораблей малого водоизмещения как корветы, патрульные катера и минные тральщики в состав русского флота входит примерно 150 единиц. А вот крупнотоннажных фрегатов, эсминцев и крейсеров – не более тридцати. Полный контраст с ВМС США, где всё наоборот: два десятка малых кораблей при более чем сотне крупных.

В чём дело? Откуда такая зеркальная противоположность?

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Где концепция?

Американский и российский флот – это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны,

– находит логичный и безусловно верный вывод Дэвид Акс.

И даже добавляет, что американские предпочтения больших кораблей диктуются интересами интервенционистской внешней политики. Впрочем, не без яда добавляет ещё: ВМФ России превращается в «новый вид регионального флота, а не главную глобальную силу, которым был когда-то».

Но вот тут есть смысл не то чтобы подправить этого знающего человека, но добавить один, его, американца, прямо не касающийся акцент.

Флот – игрушка дорогая. Очень. Настолько очень, что далеко не игрушка. А некая вооружённая институция, требующая правильного употребления. Чтобы вбуханные в него триллионы не то чтобы окупались – такого быть не может по определению, но окупались национальной безопасностью.

А для этого надо понять, прежде всего для самих себя – какие цели мы должны преследовать с таким дорогим инструментом в руках, как флот? Ну вот конкретно?

Противостоять американцам на всех морях и океанах? Прекрасно, но как? Даже если предположить чудо, вдруг подарившее России три десятка полноценных авианосных группировок, – и что? Что они будут делать в океане? Американцев гонять?

Как показывает практика, даже три американских АУГ не в состоянии загонять одного проказника Ким Чен Ына. А нам ведь и он не нужен. И какой-нибудь брунейский султан не нужен, чтобы на него авианосцев тень мощи своей отбрасывать. Ну, нет у нас интервенционистских интересов! А для защиты от реальных врагов в наших морях достаточно оказывается рёва «Дави их...!», чтобы границы страны остались в неприкосновенности. Или нам для умиротворения Эстонии авианосец нужен?

Не получается с авианосцами. А единственная реально нужная нам и полезная акватория прекрасно защищается военными базами на островах и ледоколами, обеспечивающими там навигацию.

Вот что, собственно, и подметил американский журнал своей публикацией о русском флоте: то ли наличие специальной концепции, по которой «большинство новых судов, которые получает российский флот, представляют собой МРК водоизмещением не более 5 тысяч тонн», то ли это трансформация сама по себе. Из-за денег, точнее, их недостатка.

А мы? Мы знаем ответ на этот вопрос? Мы знаем, есть ли у нас концепция формирования того флота, который не в хотелках у адмиралов и кораблестроителей, а который реально нужен нашей стране с нашей географией и нашей экономикой?