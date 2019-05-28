Американские экономисты предсказали победителя президентской гонки-2020

Как сообщает The New York Times, свой вывод эксперты построили на той же самой экономической модели, которую они использовали 11 лет назад, когда им было необходимо рассчитать шансы на победы Барака Обамы.

Создал эту модель экономист Рэй Фэйер. За основу в ней берутся два главных показателя – данные по инфляции и темпы роста внутреннего валового продукта. По мнению экспертов, эта модель уже показала свою надежность. По расчетам, которые были сделаны в 2008 году, экономисты предположили, что Обама одержит победу, получив 53,1% голосов. В результате за него проголосовали 53,7% избирателей.

Стивен Раттнер, бывший советник министра финансов, работавшего при Обаме, также придерживается схожего мнения, считая шансы Трампа на победу "очень высокими". Согласны с ним и другие известные экономисты.

Однако опросы общественного мнения, которые проводятся в США, говорят о почти противоположной тенденции. По данным социологов, симпатии многих американцев – на стороне демократов и бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Проблема 2020 года вполне может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей", - подчеркивает Занди.

Выборы президента США пройдут в 2020 году. На текущий момент баллотироваться собираются примерно 20 представителей Демократической партии, среди них - сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Дональд Трамп. Согласно конституции, он имеет право переизбраться на второй срок. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.