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Американские дипломаты выдвинули требования России, соврав несколько раз

05 сентября 2021, 16:05  •  319 • Политика
Посольство США призвало Россию "вернуть Украине контроль над ее границами". Выдвинув требования России, американские дипломаты соврали несколько раз.
Посольство США на Украине полагает, что России следует взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе. И это не совет, а требование Вашингтона. Звучит это крайне забавно, однако американские дипломаты, по всей видимости, не замечают разночтений.
Сообщение с требованием в адрес России появилось в Facebook:
Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами, - говорится в заявлении, более того, от Москвы требуют выполнить "минские обязательства". - Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины.
Заявление не только агрессивное, но и не имеющее под собой фактической основы. Американские дипломаты в короткой реплике соврали несколько раз. Напомним, кКонфликт в Донбассе начался после переворота на Украине. К власти, к слову, при поддержке США, пришла так называемая киевская хунта. Жители юго-востока Украины заявили, что не готовы подчиняться хунте и создали независимые республики - Донецкую и Луганскую. Сегодня Донбасс живёт независимо, а Киев, начиная с 2014 года, продолжает вооружённый конфликт, пытаясь принудить людей подчиниться. Началась настоящая гражданская войну, которую обещал остановить президент Владимир Зеленский. Однако своё обещание он не выполнил.
Россия не принимает участия в военных действиях на юго-востоке Украине. Более того, мы не являемся стороной минских договорённостей, о которых говорят американские дипломаты. Минские соглашения были приняты, как единственный путь достижения мира в Донбассе, однако Киев саботирует их исполнение. Более того, делает всё, чтобы пересмотреть принятые договорённости.

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