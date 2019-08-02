Американские дипломаты пугают туристов на Украине боевиками ИГИЛ

Американским гражданам, которые планируют посетить Украину, стоит проявить осторожность. Об этом заявили в посольстве США в Киеве.

Как считают американские дипломаты, повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа). Это связано с тем, что "Исламское государство" и другие террористические группировки выбирают праздничные дни для своих атак.

Именно поэтому туристам важно проявить бдительность. Также стоит избегать демонстраций, следить за новостями в СМИ и иметь при себя удостоверения личности.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского сможет выработать креативные идеи, которые позволят урегулировать конфликт в Донбассе.

Напомним, "Исламское государство"(ИГИЛ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.