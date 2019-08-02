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Американские дипломаты пугают туристов на Украине боевиками ИГИЛ
02 августа 2019, 22:24 • 75 • Политика
Американские дипломаты пугают туристов на Украине боевиками ИГИЛ, которые могут совершить атаки в праздничные дни в августе.
Американским гражданам, которые планируют посетить Украину, стоит проявить осторожность. Об этом заявили в посольстве США в Киеве.
Как считают американские дипломаты, повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа). Это связано с тем, что "Исламское государство" и другие террористические группировки выбирают праздничные дни для своих атак.
Именно поэтому туристам важно проявить бдительность. Также стоит избегать демонстраций, следить за новостями в СМИ и иметь при себя удостоверения личности.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского сможет выработать креативные идеи, которые позволят урегулировать конфликт в Донбассе.
Напомним, "Исламское государство"(ИГИЛ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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