Американские дипломаты хотят поменять Крым на санкции

Три бывших дипломата Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор, по странному совпадению, в последние годы занимали должности послов США на Украине. И нынешнее печальное положение Незалежной, в том числе и их рук дело. Но, бывших дипломатов не бывает, в отставке их используют для озвучивания невероятных «хотелок» политического истеблишмента США. По странному совпадению, три дипломата выступили одновременно на страницах западного издания NPR с заявлением озаглавленным: «Коронавирусный кризис предоставляет возможность положить конец войне на Украине». Возможность эту они называют «неожиданной» и указывают на виновных: «противостоять нападкам президента России на международные нормы поведения». Из уст дипломатических представителей страны, развязавшей полсотни войн во всех уголках земного шара, такая борьба за мир, звучит как циничный анекдот. Особенно, если вспомнить, кто у нас поддержал политически и экономически государственный переворот в 2014 году, следствием которого и стал выход Крыма из состава пробандеровской и русофобской Украины.

Что предлагают нам организаторы Майдана в своем коллективном письме?

«Распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, США и из союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свои военные вторжения на Украину».

Дальше, дипломаты предлагают прямым текстом продать Крым, а заодно и Донбасс:

«Выход России из дорогостоящей войны на Украине – это способ снятия санкций» и скромно признают: «годы дипломатии с целью положить конец украинской войне зашли в тупик».

Действительно, так боролись за мир, так боролись, что моя подруга из Горловки, Елена Лаврова, сегодня ночью написала мне: «по нам бьет САУ, я даже примерно представляю, где она стоит, несколько километров от моего дома. Такого я не слышала с 14-15 года». Сегодня ночью в Горловке прямыми попаданиями разрушена электроподстанция, на прошлой неделе – автобусный парк. Разрушенные и поврежденные дома в частном секторе уже и не считают… Господа экс-дипломаты, это кто сегодня ночью так боролся за мир на Украине? Это из Кремля стреляли или все-таки ваши выкормыши?

Впрочем, дипломатам уже ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик:

- Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось. И всю свою историю находилась под санкциями Запада. Так что пандемия не панацея для давления на РФ.

Единственный вывод, который можно сделать из этого экс-дипломатического демарша – США страшно, жутко, до дрожи, нужен Крым и контроль за Украиной. И самое главное, они понимают, что в нынешних реалиях этот контроль ускользает, вернуть его уже не получится, и пандемия коронавируса – последний шанс негодяев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники