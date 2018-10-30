Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х

Американские десантники обзавелись канадскими LAV-25A2. Это лучшее, что у них есть по огневой мощи и скорости.

82-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые за два десятилетия обзавелась собственными легкими броневиками. Канадские машины, разработанные еще в 1980-е, достались десантникам «по наследству» от морпехов.

Американские военные подчеркивают, что у дивизии нет ничего сопоставимого с LAV-25 по огневой мощи и скорости.

С помощью этой техники в Пентагоне надеются «подавить врага, который придумал боевые машины, которые больше наших», пишет портал «Военные материалы», отмечая, что американские десантники возвращаются к тактическим решениям, от которых сами же отказались несколько десятилетий назад.

Модифицированные LAV-25, созданные в Канаде на базе швейцарских MOWAG Piranha, используются американскими морпехами с 1983 года. Они оснащены 25-миллиметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62.