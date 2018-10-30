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Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
30 октября 2018, 17:39 • 129 • Политика
Американские десантники обзавелись канадскими LAV-25A2. Это лучшее, что у них есть по огневой мощи и скорости.
82-я воздушно-десантная дивизия армии США впервые за два десятилетия обзавелась собственными легкими броневиками. Канадские машины, разработанные еще в 1980-е, достались десантникам «по наследству» от морпехов.
Американские военные подчеркивают, что у дивизии нет ничего сопоставимого с LAV-25 по огневой мощи и скорости.
С помощью этой техники в Пентагоне надеются «подавить врага, который придумал боевые машины, которые больше наших», пишет портал «Военные материалы», отмечая, что американские десантники возвращаются к тактическим решениям, от которых сами же отказались несколько десятилетий назад.
Модифицированные LAV-25, созданные в Канаде на базе швейцарских MOWAG Piranha, используются американскими морпехами с 1983 года. Они оснащены 25-миллиметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62.
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