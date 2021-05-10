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Американские десантники госпитализированы после неудачной высадки в Эстонии

10 мая 2021, 00:35  •  78 • Политика
Десять американских десантников были доставлены в больницу с лёгкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии.
Американские спецы не смогли эффектно десантироваться в ходе учений Swift Response в Эстонии и оказались в больнице. Пострадавших десять человек. Как уточняет издание Postimees, травмы у военных лёгкие.
Травмировались те самые десантники из рекордного забрасывания, о которых ранее рассказывал Царьград. Напомним, около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение. Таких масштабных вылазок с участием американцев в Эстонии ещё не было.
Инцидент был подтверждён пресс-атташе американского посольства в Таллине Марком Нейлором. По словам Нейлора, такие травмирования - обычное дело во время воздушных операций, а травмы "неопасны для жизни".
Как известно, частью этих учений было и приближение к границам России 200 единиц боевой техники Великобритании. В Лондоне, как сообщала газета Daily Star, хотели показать русским силу. Остаётся лишь понять, не травмировались ли эти силачи в ходе своей спецоперации.

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