Десять американских десантников были доставлены в больницу с лёгкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии.

Американские спецы не смогли эффектно десантироваться в ходе учений Swift Response в Эстонии и оказались в больнице. Пострадавших десять человек. Как уточняет издание Postimees, травмы у военных лёгкие.

Травмировались те самые десантники из рекордного забрасывания, о которых ранее рассказывал Царьград. Напомним, около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение. Таких масштабных вылазок с участием американцев в Эстонии ещё не было.

Инцидент был подтверждён пресс-атташе американского посольства в Таллине Марком Нейлором. По словам Нейлора, такие травмирования - обычное дело во время воздушных операций, а травмы "неопасны для жизни".

Как известно, частью этих учений было и приближение к границам России 200 единиц боевой техники Великобритании. В Лондоне, как сообщала газета Daily Star, хотели показать русским силу. Остаётся лишь понять, не травмировались ли эти силачи в ходе своей спецоперации.