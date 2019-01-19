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Американские демократы вновь увидели след "российских хакеров" на своих серверах

19 января 2019, 03:24  •  20 • В мире
Представители Демпартии США дополнили свои иски по хакерским атакам на свои сервера от 2015-2016 годов. Как говорится в новых претензиях, следы "российских хакеров", предположительно, были обнаружены в ноябре прошлого года в период промежуточных выборов в конгресс.
Американские демократы вновь выступили с обвинениями "русских хакеров" во взломе. В пятницу, 18 января, демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.
Речь идёт о ранее поданных исках о периоде 2015-2016 годов. В предыдущем заявлении в суд Национальный комитет Демократической партии США в качестве ответчиков указывал российское правительство, Главное управление Генштаба ВС РФ, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателей отца и сына Агаларовых. Претензии от демократов также получил и выборный штаб Дональда Трампа, в том числе зять американского президента Джаред Кушнер.
Сейчас демократы решили дополнить ранее поданные иски. К перечню бумаг были добавлены якобы имевшиеся случаи попытки взлома в период промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года.
Отмечается, что в этот период якобы десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании "спирфишинга" (рассылка с заражённой гиперссылкой).
При этом, как сообщает РИА Новости, сами демократы убеждены, что попытка не была успешной.
"Содержание этих электронных писем и время отправления... соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой", - сказано в дополнении к иску.
При этом доказательств причастности России к новым выдвинутым обвинениям по-прежнему нет.
Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

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