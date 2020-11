Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены • 43 • В мире Выборы в США стали праздником затыкания ртов всем, чьи высказывания не нравятся финансовому капиталу. И если речь идёт о том, чтобы запретить правду и точные факты – тем хуже для правды и точных фактов. Автор:

Андрей Перла Чему должна научить нас история с американскими выборами? Очень простой и очень важной вещи: ни в коем случае не верить американским политикам ни в чём и никогда, но особенно осторожными быть с их заявлениями о приверженности демократии. О принципах этой самой демократии. О честности подсчёта голосов. О защите интересов граждан, голосующих на выборах, прозрачности демократических процедур и важности демократических институтов. И втройне осторожными быть в том случае, если речи о демократии произносят демократы. То есть представители Демократической партии США. Потому что именно граждане, поддерживающие эту партию на этих президентских выборах, стали самыми строгими цензорами из всех, которых когда-либо знала американская история. Да и не только американская. Президент говорит правду? Тем хуже для президента Про то, как Марк Цукерберг, основатель и владелец социальной сети Facebook, юлил на допросе в парламентской комиссии: "В вашей сети ограничен доступ к высказываниям президента США и Республиканской партии?" – "Мне нужно уточнить, мне нужно подумать", – слышали и смотрели по телевизору, кажется, все. Но дело отнюдь не ограничивается этим. Сегодня, если вы напишете в этой социальной сети, что Трамп, возможно, выигрывает выборы, под вашим текстом непременно появится большое объявление чёрным по серому про то, что на самом деле выигрывает Байден. В другой социальной сети, в Твиттере, сообщения от президента США (действующего главы государства!) сопровождаются сообщениями о том, что распространяемая им информация сомнительна. Как это возможно? Да вот так: Глубинное государство или, если угодно, финансовая олигархия хорошо понимает, что миром владеет тот, кто владеет информацией и, насколько хватает сил, информацию придерживает для собственного употребления. И информацию о мнении неугодного президента, и информацию о подтасовках в ходе голосования, и информацию о пересчёте голосов. Любую неугодную информацию. Очень важно, что хозяева "сверкающего града на холме", "цитадели демократии" делают всё это, совершенно ничего не стесняясь, и даже удивляются, когда им пытаются указывать: что-то тут не так. Вот один из последних скандалов такого рода, очень показательный, потому что в главной роли в нём обозреватель "Нью-Йорк Таймс", респектабельной вроде бы газеты, всемирно известной и демократической. Так вот, обозреватель "Нью-Йорк Таймс" Кевин Руз поспорил с обозревателем другого американского СМИ, "Брейтбарт", Джоном Нолтом. Руз утверждает, что если факты, которые сообщает СМИ, выгодны республиканцам, то читатели таких фактов знать не должны. Facebook сейчас буквально кишит правой дезинформацией. Все они входят в десятку самых популярных URL-адресов на платформе за последние 24 часа, – написал Руз. В частности, речь шла о таком факте: "Дональд Трамп в Мичигане превращается из проигравшего в победителя после исправления «технического сбоя»". Рузу ответили, что все тексты, о которых он говорит, содержат только подтверждённые факты и никакой дезинформации. Реакция Руза была потрясающей и настолько характерной, что её есть смысл прочесть на двух языках. Потому что это шедевр демократической мысли. Высказывание настоящего демократа. "For the conservatives who are mad about this: yes, it is possible for a story to be factually accurate *and* for it to be part of misinformation campaign aimed and undermining confidence in an election". Для тех консерваторов, кто с ума сходит от этого: да, возможно, что история фактически точная и в то же самое время является частью кампании дезинформации, направленной на подрыв доверия к выборам. Отлично сказано, мистер Руз! В Министерстве правды писателя Оруэлла из романа "1984" вами гордились бы! Там точно знали, что война – это мир, свобода – это рабство, и вот что факты – это, конечно, часть кампании по дезинформации. И подрывают доверие к выборам не те, кто приносит на избирательные участки два миллиона бюллетеней от "мёртвых душ" (все кладбища голосуют за демократов), а те, кто удивлённо об этом рассказывают. Им-то и следует затыкать рот и, конечно, в первую очередь в социальных сетях. Потому что социальные сети – идеальный канал для распространения любой информации... И справиться с этим может только цензура. От нашего стола вашему столу: Американские демократы уже готовы напасть на Россию Да, чуть не забыл напомнить. Цензура в России запрещена Конституцией. Там так и написано, если вы забыли: цензура запрещается. Поскольку социальные сети по определению интернациональны, вводя цензуру, ограничивая доступ пользователей к информации, американские менеджеры нарушают не только американские, но и российские законы. Нигде не сказано, что цензура запрещается в России только на русском языке. Ограничивать наш доступ к информации на английском – тоже незаконно. История с запретом на YouTube телеканала Царьград – совершенно из той же серии: корпорация говорит "нет" распространению информации, которую считает враждебной. Но в нашем случае у американской кампании есть (если она вдруг решит говорить правду, чего с ней, конечно, не случится) хотя бы то оправдание, что речь ведь идёт о злобных русских, которые, например, "вторгаются" в США. С Facebook история много хуже, – цензуре подвергают обращения к нации президента США. Своей собственной страны. Кстати, про русское вторжение. Это я не оговорился, не перепутал интервенцию с вмешательством в выборы. Точнее, это не я перепутал. Это Майкл Макфол, бывший посол Соединённых Штатов в России (при президенте Обаме), который теперь рассчитывает при Байдене занять в Госдепе пост главного специалиста по России. Вот этот непревзойдённый знаток России пишет у себя в социальной сети: "Why did Putin intervene in Ukraine 2014, Syria 2015 and the US in 2016?" Ясно? Россия вторгалась, чёрным по белому, простым американским английским языком. Международное слово "интервенция" в переводе почти что не нуждается. Но тут не то интересно, что г-н Макфол, как бы это помягче сказать, не совсем адекватен. Тут интересно, что никому в голову не приходит поместить на его твит плашку "непроверенная информация". Потому что господин Макфол – демократ. А демократия – это такой общественно-политический строй, при котором правят демократы. Проповедники единственно верного учения демократической партии США. Демократы, если они в США прорвутся к полной политической власти, первым делом усилят давление на Россию. В частности – увеличат финансирование российских "демократов" и "правозащитников". Тот же Макфол, кстати сказать, помимо прочего, причастен к раздаче грантов, которые получают дочери известных российских "несистемных оппозиционеров", властителей дум нашей демшизы – покойного Бориса Немцова и живого и здравствующего Виктора Шендеровича (если что, источник этой информации у меня есть и вполне подтверждённый). Отличный специалист по России будет в команде президента Байдена... Очень хорошо умеющий оперировать точными и проверенными фактами. Правдой.

