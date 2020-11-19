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Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 03:35 • 43 • В мире
Выборы в США стали праздником затыкания ртов всем, чьи высказывания не нравятся финансовому капиталу. И если речь идёт о том, чтобы запретить правду и точные факты – тем хуже для правды и точных фактов.
Автор:
Андрей Перла
Чему должна научить нас история с американскими выборами? Очень простой и очень важной вещи: ни в коем случае не верить американским политикам ни в чём и никогда, но особенно осторожными быть с их заявлениями о приверженности демократии. О принципах этой самой демократии. О честности подсчёта голосов. О защите интересов граждан, голосующих на выборах, прозрачности демократических процедур и важности демократических институтов. И втройне осторожными быть в том случае, если речи о демократии произносят демократы. То есть представители Демократической партии США.
Потому что именно граждане, поддерживающие эту партию на этих президентских выборах, стали самыми строгими цензорами из всех, которых когда-либо знала американская история. Да и не только американская.
Президент говорит правду? Тем хуже для президента
Про то, как Марк Цукерберг, основатель и владелец социальной сети Facebook, юлил на допросе в парламентской комиссии:
– слышали и смотрели по телевизору, кажется, все. Но дело отнюдь не ограничивается этим. Сегодня, если вы напишете в этой социальной сети, что Трамп, возможно, выигрывает выборы, под вашим текстом непременно появится большое объявление чёрным по серому про то, что на самом деле выигрывает Байден. В другой социальной сети, в Твиттере, сообщения от президента США (действующего главы государства!) сопровождаются сообщениями о том, что распространяемая им информация сомнительна. Как это возможно? Да вот так: Глубинное государство или, если угодно, финансовая олигархия хорошо понимает, что миром владеет тот, кто владеет информацией и, насколько хватает сил, информацию придерживает для собственного употребления. И информацию о мнении неугодного президента, и информацию о подтасовках в ходе голосования, и информацию о пересчёте голосов. Любую неугодную информацию.
Очень важно, что хозяева "сверкающего града на холме", "цитадели демократии" делают всё это, совершенно ничего не стесняясь, и даже удивляются, когда им пытаются указывать: что-то тут не так. Вот один из последних скандалов такого рода, очень показательный, потому что в главной роли в нём обозреватель "Нью-Йорк Таймс", респектабельной вроде бы газеты, всемирно известной и демократической.
Так вот, обозреватель "Нью-Йорк Таймс" Кевин Руз поспорил с обозревателем другого американского СМИ, "Брейтбарт", Джоном Нолтом. Руз утверждает, что если факты, которые сообщает СМИ, выгодны республиканцам, то читатели таких фактов знать не должны.
– написал Руз. В частности, речь шла о таком факте: "Дональд Трамп в Мичигане превращается из проигравшего в победителя после исправления «технического сбоя»".
Рузу ответили, что все тексты, о которых он говорит, содержат только подтверждённые факты и никакой дезинформации. Реакция Руза была потрясающей и настолько характерной, что её есть смысл прочесть на двух языках. Потому что это шедевр демократической мысли. Высказывание настоящего демократа.
"For the conservatives who are mad about this: yes, it is possible for a story to be factually accurate *and* for it to be part of misinformation campaign aimed and undermining confidence in an election".
Отлично сказано, мистер Руз! В Министерстве правды писателя Оруэлла из романа "1984" вами гордились бы! Там точно знали, что война – это мир, свобода – это рабство, и вот что факты – это, конечно, часть кампании по дезинформации. И подрывают доверие к выборам не те, кто приносит на избирательные участки два миллиона бюллетеней от "мёртвых душ" (все кладбища голосуют за демократов), а те, кто удивлённо об этом рассказывают. Им-то и следует затыкать рот и, конечно, в первую очередь в социальных сетях. Потому что социальные сети – идеальный канал для распространения любой информации... И справиться с этим может только цензура.
От нашего стола вашему столу: Американские демократы уже готовы напасть на Россию
Да, чуть не забыл напомнить. Цензура в России запрещена Конституцией. Там так и написано, если вы забыли: цензура запрещается. Поскольку социальные сети по определению интернациональны, вводя цензуру, ограничивая доступ пользователей к информации, американские менеджеры нарушают не только американские, но и российские законы. Нигде не сказано, что цензура запрещается в России только на русском языке. Ограничивать наш доступ к информации на английском – тоже незаконно.
История с запретом на YouTube телеканала Царьград – совершенно из той же серии: корпорация говорит "нет" распространению информации, которую считает враждебной. Но в нашем случае у американской кампании есть (если она вдруг решит говорить правду, чего с ней, конечно, не случится) хотя бы то оправдание, что речь ведь идёт о злобных русских, которые, например, "вторгаются" в США. С Facebook история много хуже, – цензуре подвергают обращения к нации президента США. Своей собственной страны.
Кстати, про русское вторжение. Это я не оговорился, не перепутал интервенцию с вмешательством в выборы. Точнее, это не я перепутал. Это Майкл Макфол, бывший посол Соединённых Штатов в России (при президенте Обаме), который теперь рассчитывает при Байдене занять в Госдепе пост главного специалиста по России. Вот этот непревзойдённый знаток России пишет у себя в социальной сети:
Но тут не то интересно, что г-н Макфол, как бы это помягче сказать, не совсем адекватен. Тут интересно, что никому в голову не приходит поместить на его твит плашку "непроверенная информация". Потому что господин Макфол – демократ. А демократия – это такой общественно-политический строй, при котором правят демократы. Проповедники единственно верного учения демократической партии США.
Демократы, если они в США прорвутся к полной политической власти, первым делом усилят давление на Россию. В частности – увеличат финансирование российских "демократов" и "правозащитников". Тот же Макфол, кстати сказать, помимо прочего, причастен к раздаче грантов, которые получают дочери известных российских "несистемных оппозиционеров", властителей дум нашей демшизы – покойного Бориса Немцова и живого и здравствующего Виктора Шендеровича (если что, источник этой информации у меня есть и вполне подтверждённый). Отличный специалист по России будет в команде президента Байдена... Очень хорошо умеющий оперировать точными и проверенными фактами. Правдой.
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