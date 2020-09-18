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Американские бомбардировщики готовили "блицкриг" в Крыму: "Дай Бог, чтобы я ошибался, но..."

18 сентября 2020, 22:50  •  153 • Политика
Военный эксперт, историк Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом прокомментировал материал американского канала NBC, в котором шла речь о поддержки США украинских подразделений в Крыму. Эксперт высказался о вероятности "блицкрига" и признался: "Дай Бог, чтобы я ошибался".
Российское посольство в США обеспокоено сюжетом, вышедшим на NBC, про поддержку украинских военных в Крыму американцами. Дипломаты отмечают, что если это "не географическая близорукость" американских журналистов, то выходит, что Вашингтон напрямую или косвенно помог СБУ в организации террористических нападений против крымчан. Военный эксперт, историк Юрий Кнутов прокомментировал эту версию в разговоре с Царьградом.
"То, что американцы об этом написали, - я считаю, здесь два момента. Первый момент - это просто ошибка, с точки зрения разглашения секретной операции. Именно разглашения секретной информации. Либо это преднамеренная утечка, связанная с предстоящими выборами. С целью показать, что США действуют так - поддерживают СБУ на территории Крыма. То есть тут может быть две версии", - уверен Кнутов.
Он напомнил, что ЦРУ непосредственно руководит деятельностью Службы безопасности Украины, и это известно давно.
"Целый этаж был отведён под американских сотрудников. И все более или менее операции крупные осуществляются только под контролем ЦРУ. И даже вот эта провальная последняя операция, связанная с арестом, задержанием наших 33 граждан, которые пытались выехать в Венесуэлу для работы охранниками. То есть все операции контролируются только США. И здесь ничего удивительного нет в том, что американцы обучают СБУ проводить террористические акции на территории Крыма", - подчеркнул Кнутов.
Он напомнил инцидент с "блицкригом" американских бомбардировщиков B-52 вблизи Крыма. СМИ тогда писали, что США репетируют атаку на полуостров.
"У меня такое ощущение, что они, если бы не было восьми наших истребителей - четырёх над Азовским морем и четырёх над Крымом, они бы попытались пролететь над территорией Крыма. Мне вот почему-то так кажется, не знаю, дай Бог, чтобы я ошибался. И одновременно происходит утечка информации о том, что США поддерживают фактически диверсионные операции на территории Крыма. Эта информация говорит о том, что диверсанты, которые убивают, взрывы пытаются организовывать, готовят теракты в отношении наших военнослужащих - это всё, собственно говоря, - за всем этим стоит Центральное разведывательное управление США", - заключил Кнутов.

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