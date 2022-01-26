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Американские боевики сами себя рассекретили на Украине
26 января 2022, 17:25 • 211 • Политика
Американские боевики сами себя рассекретили на Украине. Они открыто предлагают свои услуги в Сети.
Расположенная на Украине американская компания Media and press security support services, которая ориентирована на работу с прессой, дала объявление в интернете, предлагая свои услуги. В этот список входит: оценка риска, разведка, предоставление машин и водителей для перевозки, консультирование по вопросам безопасности, предоставление бронежилетов и касок, срочная медицинская помощь, помощь с отслеживанием источника сигнала и коммуникациями, а также помощь с "разрешением и доступом". О каком доступе идёт речь, не уточняется.
- пишет журналист Евгений Поддубный.
Скриншот:Telegram/Поддубный
Отметим, что о присутствии на Украине американских наёмников ранее уже заявляли в Минобороны России. В Москве даже предупреждали о возможных американских провокациях с использованием химического оружия в Донбассе.
Добавим также, что, помимо наёмников, на Украине находится множество американских военных инструкторов. Кроме того, США активно накачивают киевский режим оружием, подталкивая его к наступлению в Донбассе.
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