Американские биолаборатории в южном подбрюшье России

Проблему существования биологических лабораторий Пентагона в Центральной Азии обычно связывают с Казахстаном, но масштабы этого явления шире.

Распространение инфекции коронавируса вновь приковало внимание к старой теме. В мае власти Казахстана приняли решение создать Совет по биологической безопасности, с появлением которого, надеются эксперты, станет более понятно, чем занимаются американцы в Алма-Ате и Отаре.

«Биологическая петля», идущая в Центральную Азию с Украины через Молдавию и Закавказье, охватывает и Туркменистан, хотя закрытость этой страны осложняет планы Вашингтона. DTRA (Агентству по сокращению военной угрозы при Министерстве обороны США) залезть в Туркменистан практически невозможно, но представительство USAID (Агентство США по международному сотрудничеству) и проекты USAID в Ашхабаде уже существуют.

Посол США в Туркменистане Аллан Филипп Мастард открывает лабораторию в Ашхабаде. Фото tdh.gov.tm

14 марта 2019 года Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и корпорация Hil Standart открыли при содействии USAID первую в стране частную микробиологическую лабораторию. Официально её назвали лабораторией пищевой безопасности. Количество персонала лаборатории и степень контроля за ней американцев неизвестны.

Один из блоков ашхабадской лаборатории. Фото tdh.gov.tm

Таджикистан также находится в сфере интересов биологов из Пентагона. Часть проектов проводится через USAID: открытие в 2019 году лаборатории при Республиканском центре борьбы с туберкулёзом; финансовая помощь лаборатории туберкулёзной больнице «Шифо» в Вахдате; создание лабораторного центра в Исфаре.

На открытии референс-лаборатории в Душанбе

То, что не удаётся американцам, доделывают европейцы. Новейшая бактериологическая референс-лаборатория на базе Гастроэнтерологического института в Душанбе создавалась на деньги Фонда Мерьё (Fondation Mérieux), известного не только благотворительностью, но и строительством биологических лабораторий в Китае, Мьянме, Бангладеш, в Африке. Характерно, что на территории бывшего СССР Fondation Mérieux работает только в Таджикистане. Объективные оценки работы бактериологической лаборатории в этой республике отсутствуют.

Захватывают «биолабораторные» интересы Пентагона и Узбекистан. Специфика политического режима при Исламе Каримове не мешала, даже содействовала работе структур Министерства обороны США. Достаточно назвать бывший биохимический полигон на казахско-узбекском острове Возрождения на Арале, полигоны в Каракалпакии. Считается, что ЦРЛ (Центральная референтная лаборатория) была открыта в Ташкенте благодаря тогдашнему американскому послу Джону Пурнеллу и Агентству США по международному развитию (АМР) в 2007 году, но подготовительные работы велись с 1997 года, когда в Узбекистане появился региональный офис УНТЦ – Украинского научно-технического центра.

Узбекистан в системе УНТЦ

Известно также, что в закрытую лабораторию в казахстанском Отаре, рядом с границей Узбекистана, приезжали специалисты из Ташкента с «какими-то иностранцами»; в DTRA одним из кураторов проектов в Узбекистане по линии УНТЦ был некий Джейн Дж. Танненбаум.

21 апреля 2011 года временный поверенный в делах США в Узбекистане Дуэйн Бутчер открыл лаборатории в Андижане и Фергане, построенные при финансовой поддержке DTRA специалистами Bechtel National Incorporated – крупной инжиниринговой и строительной компанией из Сан-Франсиско. Стоимость проекта около 1,3 млн долларов. Официальное назначение лаборатории – «помощь в выявлении особо опасных патогенных микроорганизмов и предотвращении эпидемий». Дуэйн Бутчер отмечал, что это «лишь один из множества проектов, над которыми в настоящее время работают США и Узбекистан». Речь шла о реконструкции 10 областных диагностических лабораторий и 17 единиц эпидемиологического обеспечения.

Потом с помощью американцев появились станции в Бухаре, Карши, Самарканде, Нукусе; среди персонала некоторых из них имеются граждане США.

Летом 2015 года DTRA и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний провели в Ташкенте семинар для врачей, эпидемиологов и лабораторных специалистов Минздрава Узбекистана по обмену опытом в расшифровке лабораторных анализов особо опасных патогенов. Планировалась масштабная модернизация 157 санитарно-гигиенических лабораторий по всей стране общей стоимостью 17,4 млн долларов.

Самой крупной лабораторией из тех, что построили в Узбекистане DTRA и Bechtel National Incorporated, стала станция в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория), открытая 18 октября 2016 года, сразу после смерти Каримова. При открытии лаборатории посол США Памела Спратлен заявила о полном взаимопонимании между DTRA и правительством Узбекистана.

Посол США Памела Спратлен на церемонии открытия центра в Ургенче

Из слов американского посла следовало, что лаборатория в Ургенче «позволит впервые получить опытные данные о распространенности антимикробной устойчивости», а это «улучшит качество жизни и здоровья граждан Узбекистана и других стран региона».

Однако «улучшения качества жизни и здоровья» не произошло. Напротив, в Узбекистане были зафиксированы необъяснимые вспышки кори (полтысячи человек в Самаркандской области) и ветряной оспы (эту болезнь прикрывали диагнозом «аллергический дерматит»). В Ташкенте бытует версия, что жёсткий прессинг Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, связан в том числе с тем, что она уделяла слишком много внимания происхождению непонятных болезней.